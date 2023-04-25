РФ начала устанавливать на дроны Shahed защищенную систему спутниковой навигации, – ВСУ

В целом в Центре исследований техники фиксируют деградацию дронов-камикадзе Shahed. В одном из БПЛА обнаружили армянское реле 1996 года производства.

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Украинские инженеры исследуют российские беспилотники, применяемые ВС РФ для ударов по украинской территории. В последнее время заметны изменения в конструкции БПЛА. Об этом сообщил начальник отдела исследования роботизированных систем Центра исследований трофейного и перспективного вооружения и военной техники Генерального штаба Вооруженных сил Украины Сергей Спешилов в комментарии АрмияInform.

В деталях в дронах-камикадзе Shahed заметны существенные изменения. По словам Спешилова, если раньше у БПЛА были относительно новые микросхемы и чипы, то в последнее время есть деградация комплектации. Это объясняется тем, что РФ и Ирану приходится искать пути для поиска деталей, потому что санкции становятся все более действенными. Один из таких примеров деградации было реле в Shahed, изготовленном в мае 1996 года в Армении.

В то же время, украинские специалисты фиксируют новые приемники спутниковой навигации.

"Впрочем, сейчас мы фиксируем в БПЛА российского производства установку помехозащищенных приемников спутниковой навигации. Мы работаем над тем, чтобы предоставлять нашим инженерам и производственникам данные для изготовления аналогичных компонентов для украинских беспилотников", — рассказал Сергей Спешилов.

Также он добавил, что исследования элементов БПЛА позволяют выработать советы, как украинским силам противодействовать враждебным БПЛА с новыми приемниками спутниковой навигации.

Напомним, 13 апреля СМИ сообщали, что в Украине сделали аналог дронов-камикадзе Shahed, имеющий боеголовку 2,5 кг.

25 апреля директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь заявил, что РФ накапливает ракеты до наступления ВСУ.