РФ почала встановлювати на дрони Shahed захищену систему супутникової навігації, – ЗСУ

Загалом в Центрі досліджень техніки фіксують деградацію дронів-камікадзе Shahed. В одному з БПЛА знайшли вірменське реле 1996 року виробництва.

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Українські інженери досліджують російські безпілотники, які ЗС РФ застосовують для ударів по українській території. Останнім часом помітні зміни в конструкції БПЛА. Про це повідомив начальник відділу дослідження роботизованих систем Центру досліджень трофейного та перспективного озброєння та військової техніки Генерального штабу Збройних Сил України Сергій Спешилов в коментарі АрміяInform.

У деталях в дронах-камікадзе Shahed помітні істотні зміни. За словами Спешилова, якщо раніше в БПЛА були відносно нові мікросхеми та чипи, то останнім часом є деградація комплектації. Це пояснюється тим, що РФ та Ірану доводиться шукати шляхи для пошуку деталей, бо санкції стають все дієвішими. Один з таких прикладів деградації було реле у Shahed, яке було виготовлено у травні 1996 року у Вірменії.

Водночас українські фахівці фіксують нові приймачі супутникової навігації.

"Утім, нині ми фіксуємо в БПЛА російського виробництва встановлення завадозахищених приймачів супутникової навігації. Ми працюємо над тим, щоби надавати нашим інженерам і виробниникам дані для виготовлення аналогічних компонентів для українських безпілотників", — розповів Сергій Спешилов.

Також він додав, що дослідження елементів БПЛА дозволяють напрацювати поради, як українським силам протидіяти ворожим БПЛА з новими приймачами супутникової навігації.

Нагадаємо, 13 квітня ЗМІ повідомляли, що в Україні зробили аналог дронів-камікадзе Shahed, який має боєголовку 2,5 кг.

25 квітня директор New Geopolitics Research Network Михайло Самусь заявив, що РФ накопичує ракети до наступу ЗСУ.