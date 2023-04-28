Дрон із нової партії Shahed-136 захопили у Полтавській області (фото)

Експерти помітили на апараті кілька відмінних елементів, зокрема "послання" українцям на закрилках.

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Росія застосовує для атак на території України іранські дрони Shahed-136 із нової партії. Про це Київський науково-дослідний інститут судових експертиз (КНДІСЕ) повідомив у Telegram після проведеного дослідження.

Фото: Київський НДІ судових експертиз

Українські експерти вивчили ударний безпілотник Shahed-136 іранського виробництва, який захисники України приземлили та захопили у Полтавській області. Вони звернули увагу, що шрифт та деякі елементи відрізняються від тих, які зафіксували на попередніх апаратах цієї моделі.

Дрон Shahed-136 із нової партії ЗС РФ Фото: Київський НДІ судових експертиз

"Це свідчить про належність переданого безпілотника до нової партії іранських дронів. Його дослідження стане частиною доказів військової агресії російської федерації щодо України", — зазначили у КНДІСЕ.

Однією з відмінних рис БПЛА став напис на закрилках. Ймовірно, спочатку виробники вивели там "Не братися", але росіяни затерли одну букву таким чином, щоб вийшло "Не брати". Експерти припустили, що таким чином російські військові хотіли передати своє ставлення до українців.

"Ми з ним повністю згодні — не брати, ніколи ними не були і не будемо", — підкреслили дослідники.

Shahed-136 Фото: Київський НДІ судових експертиз Shahed-136 Фото: Київський НДІ судових експертиз

Керівник прес-центру оперативного командування "Південь" повідомила, що ЗС РФ почали використовувати нову партію Shahed для атаки України — про це свідчить маркування на одному з БПЛА, який атакував Одесу 19 квітня. 20 квітня окупанти запустили 26 таких дронів, з яких ЗСУ вдалося збити 21, а наступного дня відправили ще 12. За словами Наталії Гуменюк, в очікуванні нової партії росіяни призупинили запуски іранських дронів, але тепер знову активно її використовують.

Нещодавно писали, що Росія почала встановлювати на Shahed захищену систему супутникової навігації. З іншого боку, у захоплених дронах все частіше трапляються застарілі комплектуючі, які свідчать про дефіцит сучасних чіпів.

Писали також, що дрони Shahed оснащені вкраденими технологіями з Європи. Дослідники Conflict Armament Research вперше отримали докази, що Іран скопіював двигуни німецького та британського виробництва.