Спасательную лодку сделали автономной: сможет заниматься поиском пострадавших без экипажа

8,5-метровая лодка Guardian может первой прибыть на место крушения судна, чтобы подобрать раненых и вернуть их на большой спасательный корабль.

Related video

Компания Sea Machines Robotics, занимающаяся разработкой автономных систем управления для морских судов, объявила о том, что ее решение SM300 было выбрано компанией Zelim для интеграции в спасательную лодку Guardian, сообщает UST. Эта лодка будет первым в мире судном поиска и спасения, способным работать без экипажа.

SM300 — это система автономного командования и контроля, которая позволяет суднам выполнять различные задачи на воде с минимальным или нулевым участием человека. Система обеспечивает дистанционное управление лодкой с помощью радиосвязи или спутниковой связи, а также автоматическое выполнение маршрутов и маневров с учетом препятствий и правил мореплавания.

В свою очередь компания Zelim разрабатывает инновационные решения для эффективности работы на море. Одним из ее продуктов является Guardian — быстрая спасательная лодка, которая может быть запущена с любого судна или платформы для оказания помощи людям в опасности. Лодка имеет длину 8,5 метра и может развивать скорость до 40 узлов.

Один из элементов управления SM300 позволяет управлять лодкой дистанционно. Фото: Соцсети

С помощью SM300 лодка Guardian теперь сможет самостоятельно следовать по указанному маршруту и приближаться к объектам спасения, используя камеры и датчики. Это позволит сократить время реакции на аварийные ситуации и уменьшить риск для жизни спасателей. Кроме того, лодка сможет передавать видео и данные о состоянии пострадавших в режиме реального времени. Эта автономная спасательная лодка будет способна работать в любых условиях и при любой погоде.

Ранее Фокус сообщал, что инженеры научили один морской дрон ловить другие беспилотники: как у них это получилось.