Рятувальний човен зробили автономним: зможе займатися пошуком постраждалих без екіпажу

8,5-метровий човен Guardian може першим прибути на місце аварії судна, щоб підібрати поранених s повернути їх на великий рятувальний корабель.

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Компанія Sea Machines Robotics, що займається розробкою автономних систем управління для морських суден, оголосила про те, що її рішення SM300 було обрано компанією Zelim для інтеграції в рятувальний човен Guardian, повідомляє UST. Цей човен буде першим у світі судном пошуку та порятунку, здатним працювати без екіпажу.

SM300 — це система автономного командування та контролю, яка дозволяє суднам виконувати різні завдання на воді з мінімальною чи нульовою участю людини. Система забезпечує дистанційне керування човном за допомогою радіозв'язку або супутникового зв'язку, а також автоматичне виконання маршрутів і маневрів із урахуванням перешкод і правил мореплавання.

Зі свого боку, компанія Zelim розробляє інноваційні рішення для ефективності роботи на морі. Одним із її продуктів є Guardian — швидкий рятувальний човен, який може бути запущений із будь-якого корабля або платформи для надання допомоги людям у небезпеці. Човен має довжину 8,5 метра та може розвивати швидкість до 40 вузлів.

Один із елементів керування SM300 дозволяє керувати човном дистанційно Фото: Соцмережі

За допомогою SM300 човен Guardian тепер зможе самостійно прямувати за вказаним маршрутом і наближатися до об'єктів порятунку, використовуючи камери й датчики. Це дозволить скоротити час реакції на аварійні ситуації та зменшити ризик для життя рятувальників. Крім того, човен зможе передавати відео й дані про стан постраждалих у режимі реального часу. Цей автономний рятувальний човен буде здатний працювати в будь-яких умовах і за будь-якої погоди.

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