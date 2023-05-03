Украина может вооружить дроны кассетными бомбами для уничтожения танков ВС РФ, — Forbes

Небольшие и мощные суббоеприпасы, такие как у Mk-20 Rockeye II, могут пробивать броню российских танков, уничтожая их намного эффективнее, чем гранатами.

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Украина с помощью беспилотников может использовать кассетные боеприпасы в качестве высокоточного оружия. Об этом пишет издание Forbes.

Кассетные боеприпасы очень опасны, поскольку разбрасывают большое количество маленьких бомб на большой площади, которые часто не взрываются и остаются в земле годами, представляя большую угрозу для гражданских. Такое оружие запрещено Конвенцией по кассетным боеприпасам, известной как Конвенция Осло, которую США и Украина, однако не подписали, в отличие от России, активно применяющей кассетные бомбы на войне.

США в рамках военной помощи передали Украине большое количество разного оружия и боевой техники, но не хотят отправлять кассетные боеприпасы вопреки запросам украинских властей. В частности, украинцы запросили противотанковые боеприпасы Mk-20 Rockeye II, содержащие по 247 небольших бомб, и каждая из них может вывести из строя российский танк.

В марте агентство Reuters со ссылкой на двух представителей Конгресса США Джейсона Кроу и Адама Смита написало, что украинские военные хотят разобрать кассетную авиабомбу MK-20, вынуть из нее взрывные элементы, похожие на дротики, а затем сбросить их с дронов. В ВСУ считают что такие боеприпасы будут лучше пробивать броню, чем имеющиеся гранаты.

Forbes пишет, что украинские войска уже научились модифицировать гранаты, устанавливая на них взрыватели и хвостовые направляющие для большей точности. Но самодельный взрыватель может быть ненадежным, а боеприпасам часто не хватает мощности, чтобы повредить танк, если они не попадают в открытые люки.

Опыт применения кассетных бомб вместе с беспилотниками у украинцев уже есть: по данным Forves, военные уже успешно переделывали советские боеприпасы ПТАБ 2,5 для сброса с больших дронов или оснащения "камикадзе". Впрочем, для эффективного поражения бронетехники им нужны другие бомбы, поменьше и помощнее.

Суббоеприпасы Rockeye весят всего 500 г, поэтому отлично подходят для небольших дронов. При этом они сразу оснащены аэродинамическими лопастями, ударным взрывателем и боеголовкой, способной пробить толстую броню российских танков. Во время войны в Ираке до 30% бомб Rockeye не взрывались, поскольку падали в мягкий песок, а вот в Украине рельеф другой, к тому же ВСУ будут сбрасывать снаряды точечно, зная место падения каждого из них.

В марте республиканцы в Конгрессе США призвали передать Украине кассетные боеприпасы DPICM. Они обратились к президенту Джозефу Байдену и заявили, что такие бомбы могут компенсировать превосходство России в живой силе и количеству артиллерии.