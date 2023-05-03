Україна може озброїти дрони касетними бомбами для знищення танків ЗС РФ, — Forbes

Невеликі та потужні суббоєприпаси, такі як Mk-20 Rockeye II, можуть пробивати броню російських танків, знищуючи їх набагато ефективніше, ніж гранати.

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Україна за допомогою безпілотників може використовувати касетні боєприпаси як високоточну зброю. Про це пише видання Forbes.

Касетні боєприпаси дуже небезпечні, оскільки розкидають велику кількість маленьких бомб на великій площі, які часто не вибухають і залишаються у землі роками, становлячи велику загрозу для цивільних. Така зброя заборонена Конвенцією з касетних боєприпасів, відомою як Конвенція Осло, яку США та Україна, однак, не підписали, на відміну від Росії, яка активно застосовує касетні бомби на війні.

США в межах військової допомоги передали Україні велику кількість різної зброї та бойової техніки, але не хочуть відправляти касетні боєприпаси всупереч запитам української влади. Зокрема, українці запросили протитанкові боєприпаси Mk-20 Rockeye II, що містять 247 невеликих бомб, і кожна з них може вивести з ладу російський танк.

У березні агентство Reuters із посиланням на двох представників Конгресу США Джейсона Кроу та Адама Сміта написало, що українські військові хочуть розібрати касетну авіабомбу MK-20, вийняти з неї вибухові елементи, схожі на дротики, а потім скинути їх із дронів. У ЗСУ вважають, що такі боєприпаси краще пробиватимуть броню, ніж наявні гранати.

Forbes пише, що українські війська вже навчилися модифікувати гранати, встановлюючи на них підривники та хвостові напрямні для більшої точності. Але саморобний підривник може бути ненадійним, а боєприпасам часто не вистачає потужності, щоб зашкодити танку, якщо вони не потрапляють у відкриті люки.

Досвід застосування касетних бомб разом із безпілотниками українці вже мають: за даними Forves, військові вже успішно переробляли радянські боєприпаси ПТАБ 2,5 для скидання з великих дронів або оснащення "камікадзе". Втім, для ефективного ураження бронетехніки їм потрібні інші бомби, менші та потужніші.

Суббоєприпаси Rockeye важать лише 500 г, тому відмінно підходять для невеликих дронів. При цьому вони одразу оснащені аеродинамічними лопатями, ударним підривником і боєголовкою, здатною пробити товсту броню російських танків. Під час війни в Іраку до 30% бомб Rockeye не вибухали, оскільки падали в м'який пісок, а ось в Україні рельєф інший, до того ж ЗСУ скидатимуть снаряди точково, знаючи місце падіння кожного з них.

У березні республіканці у Конгресі США закликали передати Україні касетні боєприпаси DPICM. Вони звернулися до президента Джозефа Байдена і заявили, що такі бомби можуть компенсувати перевагу Росії в живій силі та кількості артилерії.