Представлен дрон Talos-2: годится для разведки и наводки артиллерии (фото)

Беспилотник может развивать скорость до 200 км/ч и нести тяжелую дополнительную нагрузку.

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На выставке военных разработок нового поколения DEFEA 2023 в Афинах греческая компания SAS Technology представила БПЛА Talos-2, сообщает UAS Vision. Этот беспилотник предназначен для разведки, наблюдения и целеуказания на средних и больших высотах и расстояниях.

БПЛА Talos-2 имеет длину 4 м, размах крыльев 6 м и вес 80 кг. Он может летать со скоростью до 200 км/ч и подниматься на высоту до 6000 м, что очень важно для обеспечения безопасности БПЛА. Он может нести полезную нагрузку до 15 кг, включая оптико-электронную систему с дневной и тепловизионной камерами, лазерным дальномером-целеуказателем и радиорелейной станцией. БПЛА Talos-2 может выполнять задачи в течение 10 ч на расстоянии до 500 км от пункта управления.

Греческая компания SAS Technology является одним из лидеров в области разработки и производства БПЛА на местном рынке беспилотных систем и имеет обширный опыт сотрудничества с греческими военными и правоохранительными органами. БПЛА Talos-2 является самым продвинутым и мощным БПЛА в линейке компании и может быть использован для различных целей, как в мирное, так и в военное время.

Ранее Фокус рассказывал, об испытаниях прототипа дрона Talos, который компания отправила на пробные испытания в декабре 2022 года.