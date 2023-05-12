Представили дрон Talos-2: підходить для розвідки та наведення артилерії (фото)

Безпілотник може розвивати швидкість до 200 км/год та нести важке додаткове обладнання.

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На виставці військових розробок нового покоління DEFEA 2023 в Афінах грецька компанія SAS Technology представила БПЛА Talos-2, повідомляє UAS Vision. Цей безпілотник призначений для розвідки, спостереження та наведення на цілі на середніх і великих висотах і відстанях.

БПЛА Talos-2 має довжину 4 м, розмах крил 6 м та вагу 80 кг. Він може літати зі швидкістю до 200 км/год та підійматися на висоту до 6000 м, що дуже важливо для забезпечення безпеки БПЛА. Він може нести корисне навантаження до 15 кг, включаючи оптико-електронну систему з денною та тепловізійною камерами, лазерним далекоміром-цілоуказателем та радіорелейною станцією. БПЛА Talos-2 може виконувати завдання протягом 10 годин на відстані до 500 км від пункту керування.

Грецька компанія SAS Technology є одним із лідерів у галузі розробки та виробництва БПЛА на місцевому ринку безпілотних систем та має великий досвід співпраці з грецькими військовими та правоохоронними органами. БПЛА Talos-2 є найбільш просунутим і потужним БПЛА в лінійці компанії й може бути використаний для різних цілей як у мирний, так і у воєнний час.

Раніше Фокус розповідав про випробування прототипу дрону Talos, який компанія відправила на пробні випробування в грудні 2022 року.