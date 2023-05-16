Как американские радары AN/TPQ-36 защищают ВСУ от атак врага: подробности (видео)

РЛС способны одновременно захватывать 99 целей противника и до сих пор активно используются армией США.

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Несмотря на солидный возраст, передвижные радары AN/TPQ-36 отлично справляются со своей задачей и остаются одним из лучших РЛС, сообщается в сюжете телестудии "Бриз" МО Украины. Их главная особенность – возможность обнаружения до 99 целей противника.

AN/TPQ-36 представляет собой мобильную радиолокационную систему, которая быстро меняет свое местоположение благодаря установке на прицеп для военного внедорожника Humvee. РЛС была создана в начале 80-х годов Hughes Aircraft Company и выпускается Northrop Grumman и ThalesRaytheonSystems.

Прежде всего, эти мобильные РЛС помогают быстро обнаружить позиции вражеских минометчиков, артиллерии и систем РСЗО. Радары AN/TPQ-36 спустя почти полвека все еще ценятся армиями Австралии, Португалии, Турции и, конечно, Украины.

Важно то, что AN/TPQ-36 обнаруживает артиллерийские расчеты противника еще до того, как выпущенные ими заряды достигают земли. Дальность обнаружения составляет 20-25 км

Наши бойцы утверждают, что работать с AN/TPQ-36 очень просто. Она разворачивается буквально за 10-15 мин. и сразу же готова выполнять свои функции. Обучения работе с этой РЛС так же не занимает много времени – всего три недели, что так же важно в случае активных боевых действий, когда на адаптацию к незнакомым видам вооружения у военных каждый день на счету.

Лучше всего, по утверждению бойцов ВСУ, AN/TPQ-36 раскрывает весь свой потенциал в связке с беспилотниками разведки.

Как AN/TPQ-36 помогает ВСУ

Ранее Фокус рассказывал, что ВСУ захватили у россиян редкий дрон "Элерон-3": на что способен этот беспилотник.