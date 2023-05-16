Як американські радари AN/TPQ-36 захищають ЗСУ від атак ворога: подробиці (відео)

РЛС здатні одночасно захоплювати 99 цілей супротивника і досі активно використовуються армією США.

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Попри солідний вік, пересувні радари AN/TPQ-36 чудово справляються зі своїм завданням і залишаються однією з найкращих РЛС, повідомляється в сюжеті телестудії "Бриз" МО України. Їхня головна особливість — можливість виявлення до 99 цілей противника.

AN/TPQ-36 є мобільною радіолокаційною системою, яка швидко змінює своє місце розташування завдяки установці на причіп для військового позашляховика Humvee. РЛС була створена на початку 80-х Hughes Aircraft Company та випускається Northrop Grumman і ThalesRaytheonSystems.

Насамперед ці мобільні РЛС допомагають швидко виявити позиції ворожих мінометників, артилерії та систем РСЗВ. Радари AN/TPQ-36 майже через пів століття все ще цінуються арміями Австралії, Португалії, Туреччини та, звичайно, України.

Важливо те, що AN/TPQ-36 виявляє артилерійські розрахунки супротивника ще до того, як випущені заряди досягають землі. Дальність виявлення становить 20-25 км.

Наші бійці стверджують, що працювати з AN/TPQ-36 дуже просто. Вона розгортається буквально за 10-15 хв і відразу готова виконувати свої функції. Навчання роботи з цією РЛС так само не займає багато часу — всього три тижні, що так само важливо в разі активних бойових дій, коли на адаптацію до незнайомих видів озброєння у військових кожен день на рахунку.

Найкраще, за твердженням бійців ЗСУ, AN/TPQ-36 розкриває весь свій потенціал у зв'язку з безпілотниками розвідки.

Як AN/TPQ-36 допомагає ЗСУ

Раніше Фокус розповідав, що ЗСУ захопили в росіян рідкісний дрон "Елерон-3": на що здатний цей безпілотник.