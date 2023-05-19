Артиллерия ВС РФ обречена: как радары ARTHUR помогут уничтожать оккупантов

Мобильные комплексы позволяют не только выслеживать вражеские позиции, но и корректировать своих артиллеристов.

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Норвегия и Великобритания передадут украинским войскам радары артиллерийской разведки ARTHUR. Сайт "Мілітарний" рассказал, чем они помогут Вооруженным силам Украины.

Artillery Hunting Radar или сокращенно ARTHUR — это радар артиллерийской разведки и контрбатарейной борьбы от компании Ericsson Microwave Systems, их рекомендуют применять на уровне бригады или дивизии. ВСУ уже используют такие комплексы для обнаружения и уничтожения оккупантов, полученные от Великобритании, а теперь их арсенал расширится еще тремя единицами.

Основным элементом ARTHUR является радар С-диапазона с пасивной фазированной антенной решеткой, которій позволяет обнаруживать артиллерию противника в поле, сканируя до 100 целей в минуту. Система показывает расположение гаубиц на расстоянии до 25 км, а минометов калибра 120 мм — до 40 км с погрешностью в 0,35%, кроме того она позволяет следить за полетом снарядов: их траекторию и точки попадания, чтобы артиллеристы-союзники могли стрелять точнее.

ARTHUR является мобильным комплексом и может переезжать с позиции на позицию для более эффективной работы. Для этого радар установили на гусеничный вездеход Bandvagn 206 от компании Hägglunds, которая сейчас принадлежит BAE Systems Platforms & Services.

Помимо ARTHUR, Норвегия передаст Украине восемь дальнобойных реактивных системы залпового огня. Как отметил министр обороны страны Бьорн Арилд Грам, такое вооружение позволяет ВСУ эффективно поражать линии снабжения ВС РФ и другие цели.

Недавно писали, что ВСУ получили многоцелевые радары ieMHR от RADA Electronic Industries. Они должны помочь бороться с дронами и барражирующими боеприпасами.