Не уважают даже своих: дрон ВСУ заснял преступление оккупантов на поле боя

Российский солдат опустился до мародерства, ограбив мертвого сослуживца под Угледаром.

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Оператор 72-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины имени Черных Запорожцев запечатлел на камеру дрона случай мародерства со стороны российских военных. Видеоролик опубликовали на Telegram-канале подразделения.

Один из солдат ВС РФ погиб возле лесополосы на Угледарском направлении, а вскоре его обнаружили двое соотечественников, которые шли по тропинке с бутылками воды. Один из оккупантов решил обокрасть тело мертвого сослуживца и снял часы с правой руки. Его не заинтересовал АК-12, вероятно, потому, что сам солдат уже нес два других автомата Калашникова и ручной гранатомет.

"Два типичных русских. Как они относятся к своим", — прокомментировал украинский блогер Сергей Стерненко за кадром.

В какой-то момент оба живых бойца ВС РФ встревожились и разбежались в разные стороны, бросив бутылки с водой и даже не позаботившись о погибшем. Можно предположить, что они услышали звук двигателей дрона ВСУ и испугались бомбардировки с воздуха.

В конце апреля появилась информация, что российские военные массово отбирают лодки и катера у жителей Запорожской и Херсонской областей. Как предположил мэр Мелитополя Иван Федоров, оккупанты планируют использовать их, чтобы сбежать по морю от контрнаступления ВСУ.

Центр национального сопротивления выявил, что ВС РФ занимаются мародерством в Скадовском районе Херсонской области. По ночам оккупанты вывозят имущество украинцев из сел вместе с колоннами техники.

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