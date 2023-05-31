Космические силы США стали активно внедрять ИИ для защиты от России и Китая

SpOC просит у Пентагона разработки технологии искусственного интеллекта и машинного обучения для противостояния современным киберугрозам и улучшению разведки.

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Космические силы США, самая молодая ветвь вооруженных сил страны, активно внедряют искусственный интеллект и машинное обучение в свои операции и процессы, пишет DefensesCoop. Нейросети стали одним из главных инструментов SpOC для повышения эффективности и надежности своих систем.

Однако перед космическими силами остается большой пласт нерешенных проблем, которые требует быстрого реагирования и исправления, особенно в условиях обострившейся конкурентной борьбы с Россией и Китаем.

Космические силы США признают, что для успешного использования нейросетей необходимо развивать цифровое мышление и навыки у своего персонала. Поэтому они проводят различные образовательные и программы, такие как Digital University, Space Force Data Office и другие мероприятия, чтобы подготовить своих сотрудников к работе с новыми технологиями.

Так же очень важен процесс создания единой системы командования над всеми своими подразделениями, и поэтому тут важна помощь Пентагона для скорейшего внедрения ИИ в рамках автоматизации рутинных задач, анализа больших объемов данных, поддержки принятия решений и адаптации к изменяющейся обстановке.

За счет инструментов искусственного интеллекта Космические силы США хотят так же улучшить качество космической разведки. Для этого планируется гораздо активнее применять анализ фото и видео с помощью нейросетей.

Одним из главных факторов остается и защита от кибератак со стороны России и Китая. Для этого SpOC используют ИИ для обнаружения, предупреждения, реагирования и восстановления от угроз, а также для создания более устойчивых и гибких архитектур.

Ранее Фокус рассказывал, что спутники Maxar помогут военным следить за Россией и Китаем.