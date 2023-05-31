Космічні сили США стали активно впроваджувати ШІ для захисту від Росії та Китаю

SpOC просить у Пентагону розробки технології штучного інтелекту та машинного навчання для протистояння сучасним кіберзагрозам та покращенню розвідки.

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Космічні сили США, наймолодша гілка збройних сил країни, активно впроваджують штучний інтелект та машинне навчання у свої операції та процеси, пише DefensesCoop. Нейромережі стали одним із головних інструментів SpOC для підвищення ефективності та надійності своїх систем.

Однак перед космічними силами залишається великий пласт невирішених проблем, які потребують швидкого реагування та виправлення, особливо в умовах конкурентної боротьби з Росією та Китаєм, що загострилася.

Космічні сили США визнають, що для успішного використання нейромереж необхідно розвивати цифрове мислення та навички у свого персоналу. Тому вони проводять різні освітні програми, такі як Digital University, Space Force Data Office та інші заходи, щоб підготувати своїх співробітників до роботи з новими технологіями.

Так само дуже важливий процес створення єдиної системи командування над усіма своїми підрозділами, і тому тут важлива допомога Пентагону для якнайшвидшого впровадження ШІ в рамках автоматизації рутинних завдань, аналізу великих обсягів даних, підтримки прийняття рішень та адаптації до ситуації, що різко змінюється.

За рахунок інструментів штучного інтелекту Космічні сили США хочуть також покращити якість космічної розвідки. Для цього планується набагато активніше застосовувати аналіз фото та відео за допомогою нейромереж.

Одним із головних факторів залишається і захист від кібератак з боку Росії та Китаю. Для цього SpOC використовують ШІ для виявлення, попередження, реагування та відновлення від загроз, а також для створення більш стійких та гнучких архітектур.

Раніше Фокус розповідав, що супутники Maxar допоможуть військовим стежити за Росією та Китаєм.