В России похвастались "устойчивым к РЭБ" дроном "Лютик": что он из себя представляет

Утверждается, что беспилотник прошел "испытание в Украине" и его отправили на модернизацию.

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Дрон "Лютик", который, как заявляется, может противостоять разнообразным системам РЭБ, в том числе антидроновым ружьям, разработан Сахалинским центром беспилотных технологий, сообщает агентство ТАСС. Инженеры якобы отправляли его в подразделения оккупационной армии РФ в Украине для полетных испытаний и сейчас БПЛА проходит доработку.

Уникальной характеристикой дрона, о которой заявляют его разработчики, является возможность противостоять системам радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

"Дроны китайского производства по протоколу безопасности, если теряют спутники и радиосвязь, зависают и садятся после того, как сел аккумулятор. Но у "Лютика" есть своя "фишка", — говорят российские инженеры.

По их словам, у "Лютика" есть особая подстройка, которая, при попадании устройства в зону подавления средствами РЭБ, заставляет его автоматически "отскочить" в любую стороны, чтобы выйти из под опасного влияния систем радиоэлектронной борьбы и вернуться к оператору, или найти другой путь для обхода.

В данный момент инженеры работают над увеличением грузоподъемности беспилотника, который сейчас может нести боеприпасы в 1,5 кг. Кроме ударной функции "Лютик" можно использовать и как дрон-разведчик. В этом режиме беспилотник способен продержаться в воздухе в течение часа.

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