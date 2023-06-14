Инженеры создадут лайнер на батареях и с ИИ: экологичный, но похож на "Титаник" (видео)

Скандинавская компания судоходства собирается перевести все свои круизы на корабли с "чистой энергией".

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В ознаменование своего 130-летия базирующаяся в Осло круизная и паромная компания Hurtigruten Norway представила концепцию экологически чистого круизного лайнера Sea Zero, сообщает New Atlas. На судне будет использоваться множество новых технологий, в том числе силовая установка с батарейным питанием и искусственный интеллект.

Сегодня круизы остаются чрезвычайно популярными в скандинавских странах: более 31 млн гостей путешествовали на различных туристических кораблях только в этом году. К сожалению, большинство судов все еще работают на дизельном топливе и негативно влияют на экологию в замкнутых водных путях, таких как фьорды, или в таких уязвимых регионах как Антарктида.

Чтобы уменьшить это воздействие, Hurtigruten Norway собирается разработать экологичный круизный лайнер с нулевым уровнем выбросов, который к 2030 году будет курсировать вдоль норвежского побережья и в конечном итоге заменит весь круизный флот компании.

Лайнер будет курсировать вдоль норвежского побережья Фото: New Atlas

Корабль будет способен перевозить 500 пассажиров, а сам дизайн Sea Zero выглядит как обновленная версия корабля в стиле арт-деко из 1930-х годов. Обтекаемый корпус судна скрывает три 50-метровых паруса, которые служат для увеличения мощности 60-мегаваттных батарей, питающих корабль. Кроме того, паруса оснащены солнечными панелями площадью 1500 кв. м.

Еще одной изюминкой судна станет специальная воздушная смазка — усовершенствованное покрытие корпуса, которое уменьшит сопротивление воды и повысит эффективность в плаванье. Искусственный интеллект поможет управлять кораблем и позволит изучить особенности норвежских портов, сняв часть нагрузки с портовых лоцманов.

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