Технологии сбитого MQ-9 Reaper помогли россиянам улучшить дроны "Сириус", — росСМИ

Российский эксперт Сергей Трухачев считает, что новые БПЛА "Сириус" могут значительно усилить ВС РФ во время войны в Украине, но пока неизвестно, поступят ли они на вооружение.

Related video

Захват беспилотника MQ-9 Reaper Военном-морских сил США якобы помог России доработать тяжелый дрон "Сириус". Об этом российскому сайту "Царьград" заявил специалист по технической и информационной безопасности Сергей Трухачев.

По его словам, качество "Сириуса" оказалось "выше среднего", если сравнивать с аналогами из США, Израиля и Китая. Разработка такого беспилотника стала возможна благодаря технологиям, полученным в результате изучения останков затонувшего MQ-9 Reaper. Он не уточнил, какие именно особенности украли россияне.

Сергей Трухачев добавил, что недавно россияне испытали "Сириус" и проверили его возможности. По данным эксперта, новый российский беспилотник оснащен двумя турбодвигателями и может летать около 30 часов без дозаправки, поднимаясь на высоту до 7000 м.

Скорость БПЛА составляет 180 км/ч, и некоторых конкурентов он обогнать не сможет, зато якобы превосходит их по дальности — 3000 км. Еще одним преимуществом "Сириуса" эксперт назвал защиту от обнаружения, которая должна сделать его незаметным для некоторых радаров. Дрон способен нести боевую нагрузку весом 300 кг и, как считает Трухачев, существенно поможет оккупантам на войне в Украине.

"Сириус" — это разработка российского предприятия "Кронштадт", который продолжает идеи разведывательно ударного БПЛА "Орион". По задумке создателей, новая модель должна сбрасывать авиабомбы КАБ-100, фугасные авиабомбы ФАБ-100, свободнопадающие бомбы РБК-500У, мощные бомбы ОДАБ-500ПМВ. Предполагается, что она также будет нести управляемые и неуправляемые ракеты.

14 российский истребитель Су-27 перехватил американский дрон MQ-9 Reaper над Черным морем. Из-за повреждения пропеллера последний упал в воду и затонул.

Позже эксперты рассказали, какие технологии Россия может получить, изучив сбитый MQ-9 Reaper. Эта модель дрона оснащена передовым вооружением, а также оборудованием для разведки и связи на огромном расстоянии.

31 мая российский дрон "Сириус" совершил первый полет. Свидетелями испытаний беспилотника стали жители Рязанской области.