Нейросеть создали соратники по партии ЛДПР, которые надеются, что проект "будет интересен для молодежи".

Related video

На российском форуме ПМЭФ в Петербурге представители партии ЛДПР показали нейросеть, в которую интегрированы высказывания одиозного политика Владимира Жириновского, сообщает News.ru. Одноименная нейросеть "Жириновский", по словам соратников почившего политика, имеет "просветительскую цель".

Остается неизвестным, на какой языковой модели построена нейросеть, но наверняка это один из вариантов GPT. Судя по презентации, разработчики слишком торопились к срокам проведения форума, а потому нейросеть работает не совсем гладко: хотя аватар Жириновского и выглядит инфернально, но на поставленные вопросы он отвечает с большой задержкой, долго обдумывая каждый вопрос.

Конечно, ничего революционного в нейросети "Жириновский" нет — ее может "собрать" любой пользователь, разбирающийся в API языковых моделей. Сегодня их существует огромное количество, в том числе есть сайт Character.AI, на котором представлены языковые модели различных исторических личностей и героев фильмов. Они отвечают в контексте своих персонажей, а любой желающий может создать свой чат-бот и натренировать его.

Чат-боты на основе характера известных людей уже давно не новинка и в ЛДПР просто изобрели велосипед Фото: Скриншот

Все, что сделали в ЛДПР, – просто на массиве данных из выступлений Жириновского натренировали своего чат-бота и добавили звуковой генератор голоса. Конечно, виртуальный политик отвечает в стиле, который был присущ политику настоящему, но создатели не обошлись и без пропаганды, вложив в уста аватара основные нарративы сегодняшней России.

Например, во время презентации на вопрос ведущего "Что нам делать с Украиной?", аватар почившего лидера ЛДПР ответил, что: "Это болото предателей русофобов нужно прекратить кормить и полностью перекрыть границы, забыв про эту страну. Россия должна беспокоиться о своих гражданах, а не тратить ресурсы на Украину".

Нейросеть "Жириновский" отвечает на вопросы аудитории

Этот ответ не слишком подпадает под сегодняшнюю повестку российских агрессоров: ведь оставить Украину в покое и просто забыть о нашей стране оккупанты совсем не хотят. А потому создатели чат-бота "подкрутили" правильные нарративы. Аватар, словно по методичке, отвечает, что "СВО должно продолжаться до достижения поставленных Путиным целей". "Мы не бросил на произвол судьбы русских людей", — добавил "Жириновский".

Ранее Фокус писал, что в РФ похвастались дроном "Патриот K30T": оказалось, что он продается на AliExpress.