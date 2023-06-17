ПриватБанк остановит все операции: не будут работать карты, банкоматы и терминалы

Банк указал период времени, когда украинцы не смогут совершать оплаты или переводы.

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В ночь на 18 июня "ПриватБанк" временно остановит все финансовые операции для клиентов ради технического обслуживания системы. Об это компания сообщила 17 июня на своей странице в Facebook.

Специалисты будут проводить плановые регламентные работы процессингового центра, чтобы улучшить систему платежей картами. С 00:30 до 6:00 18 июня клиенты "ПриватБанка" не смогут осуществлять покупки, переводить средства, пользоваться банкоматами и терминалами самообслуживания, а также POS-терминалами. В банке отметили, что большинство украинцев в это время будут отдыхать.

"Если вам нужно совершить важные покупки или переводы в позднюю пору, учтите интервал проведения работ", — посоветовала пресс-служба "ПриватБанка".

В конце мая в работе "Приват24" произошел массовый сбой. Многие пользователи пожаловались, что не могут авторизоваться и воспользоваться учетной записью в мобильном приложении из-за "бесконечной загрузки", после которой окно просто закрывается без объяснения причины.

Вскоре "ПриватБанк" вернет старые правила приема иностранной валюты. С 22 июня терминалы будут принимать доллары и евро наличными и переводить их на карты.

Недавно Нацбанк предложил всем банкам еженедельно сообщать об оплатах клиентов в интернете, независимо от суммы платежей. Фокус разобрался, какие последствия грозят украинцам.