"Грэмми" только для людей: ИИ лишили права претендовать на музыкальную премию

Одна из самых значимых музыкальных премий запретила претендовать на награду музыкантам, которые используют нейросети для написания музыки.

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Попечительский совет премии "Грэмми" объявил о новых правилах вручения наград в которые зашел полный запрет на использовании ИИ, сообщает TheFutureParty. Теперь любой музыкант или группа, которые использовали инструменты нейросетей для создания своих произведений (текст или музыку) не имеют права подавать свои кандидатуры участие в конкурсе.

Однако попечительский совет все же оставил кое-какие лазейки для тех, кто никак не может обойтись без использования ИИ.

В этом случае по новым правилам, работа должна:

Иметь "значительный" объем человеческой работы в целом;

Обладать "значимым" объемом человеческой работы в любой категории, для которой представлено произведение;

Авторы подобного произведения не могут считать себя полноценными создателями музыкального материала или претендовать на полное авторство.

Если музыкант или группа утаят от жюри использование ИИ в своих работах, то они будут автоматически дисквалифицированы и лишены премии, даже если такой факт выяснится спустя какое-то время.

Музыкальные критики и журналисты уже задаются вопросами: например, что значит загадочное "быть значимым"? Кто все же является автором работы созданной с помощью ИИ? Имеют ли они полное право на свое произведение или часть музыки/текста, созданные ИИ, могут использоваться в будущем кем угодно?

Эти вопросы действительно тревожат правообладателей и юристов, занимающихся авторским правом и пока что, без конкретного законодательства, ответа на них нет.

Ранее Фокус писал, что с помощью нейросети смогли извлечь голос Джона Леннона для записи альбома The Beatles.