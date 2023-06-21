"Греммі" лише для людей: ШІ позбавили права претендувати на музичну премію

Одна з найважливіших музичних премій заборонила претендувати на нагороду музикантам, які використовують нейромережі для написання музики.

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Опікунська рада премії "Греммі" оголосила про нові правила вручення нагород, в які зайшла повна заборона на використання ШІ, повідомляє TheFutureParty. Тепер будь-який музикант чи гурт, які використовували інструменти нейромереж для створення своїх творів (текст чи музику) не мають права подавати свої кандидатури участь у конкурсі.

Проте опікунська рада все ж таки залишила деякі лазівки для тих, хто ніяк не може обійтися без використання ШІ.

У цьому випадку за новими правилами робота повинна:

Мати "значний" обсяг людської роботи загалом;

Мати "значний" обсяг людської роботи в будь-якій категорії, для якої представлено твір;

Автори такого твору що неспроможні вважати себе повноцінними творцями музичного матеріалу чи претендувати на повне авторство.

Якщо музикант чи гурт приховують від журі використання ШІ у своїх роботах, то вони будуть автоматично дискваліфіковані та позбавлені премії, навіть якщо такий факт з'ясується через якийсь час.

Музичні критики та журналісти вже задаються питаннями: наприклад, що означає загадкове "бути значущим"? Хто все ж таки є автором роботи створеної за допомогою ШІ? Чи мають вони повне право на свій твір або частину музики/тексту, створені ШІ, можуть використовуватися в майбутньому будь-ким?

Ці питання справді турбують правовласників та юристів, які займаються авторським правом і поки що, без конкретного законодавства, відповіді на них немає.

Раніше Фокус писав, що за допомогою нейромережі змогли отримати голос Джона Леннона для запису альбому The Beatles.