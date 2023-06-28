Мешал наступлению: разведчики ВСУ взорвали дроном российский комплекс РЭБ (видео)

Оккупанты разместили на передовой систему, которая подавляла работу БПЛА, но украинские воины смогли к ней подобраться.

Related video

Украинские разведчики с помощью дрона-камикадзе уничтожили российскую станцию радиоэлектронной борьбы. Видеозапись атаки показала в Facebook пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

На одной из фронтовых позиций ВС РФ бойцы 74-го отдельного разведывательного батальона ВСУ обнаружили комплекс РЭБ в одном из окопов. Как объяснили в ГУР, российские войска используют такие станции для обнаружения и блокирования БПЛА путем подавления их сигналов управления и навигации. Кроме того, оборудование передает сигналы тревоги на пульт управления, предупреждая военных об угрозе с воздуха.

Чтобы устранить вражескую систему, мешающую продвижению украинских военных, разведчики запустили FPV-дрон с гранатой на борту, который не использует GPS-навигацию. Беспилотник пролетел прямо над окопом россиян и взорвал ценный комплекс РЭБ.

В конце мая 30 бригада ВСУ уничтожила станцию РЭБ РФ. Разведывательный дрон помог воинам точно прицелиться и поразить объект артиллерией.

В июне писали, что ВС РФ применяют на фронтах краны с модулями РЭБ "Поле-21". Оккупанты выдают их за антенны мобильной связи, которые якобы должны помогать жителям Украины после затопления в результате прорыва Каховской ГЭС.