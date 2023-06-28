Заважав наступу: розвідники ЗСУ підірвали дроном російський комплекс РЕБ (відео)

Окупанти розмістили на передовій систему, яка пригнічувала роботу БПЛА, але українські воїни змогли до неї підібратися.

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Українські розвідники за допомогою дрона-камікадзе знищили російську станцію радіоелектронної боротьби. Відеозапис атаки показала у Facebook пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

На одній із фронтових позицій ЗС РФ бійці 74-го окремого розвідувального батальйону ЗСУ виявили комплекс РЕБ в одному з окопів. Як пояснили в ГУР, російські війська використовують такі станції для виявлення і блокування БПЛА шляхом придушення їхніх сигналів управління і навігації. Крім того, обладнання передає сигнали тривоги на пульт управління, попереджаючи військових про загрозу з повітря.

Щоб усунути ворожу систему, що заважає просуванню українських військових, розвідники запустили FPV-дрон із гранатою на борту, який не використовує GPS-навігацію. Безпілотник пролетів просто над окопом росіян і підірвав цінний комплекс РЕБ.

Наприкінці травня 30 бригада ЗСУ знищила станцію РЕБ РФ. Розвідувальний дрон допоміг воїнам точно прицілитися і вразити об'єкт артилерією.

У червні писали, що ЗС РФ застосовують на фронтах крани з модулями РЕБ "Поле-21". Окупанти видають їх за антени мобільного зв'язку, які нібито мають допомагати жителям України після затоплення внаслідок прориву Каховської ГЕС.