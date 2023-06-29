Xiaomi привезла в Украину уникальный планшет-трансформер Book S: что он умеет (фото, видео)

Xiaomi Book S стал первым планшетом компании на основе ОС Windows 11, которая повышает производительность и многозадачность.

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Компания Xiaomi привезла в Украину свой новый планшет Book S на основе ОС Windows 11, который может работать в режиме ноутбука. Фокус рассказывает о технических характеристиках и особенностях новинки, которая уже появилась в украинских магазинах.

Основные характеристики Xiaomi Book S

Установленная ОС: Windows 11 Home

Диагональ экрана, дюймов: 12.4"

Разрешение: 2560x1600

Частота обновления: 60 Гц

Оперативная память: LPDDR4X на 8 ГБ

Встроенная память: SSD-накопитель на 256 ГБ

Процессор: Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 2 (2.84 ГГц)\

Количество ядер: 8

Графика: интегрированная видеокарта Qualcomm Adreno 680

Емкость батареи: 10000 мАч

Фронтальная камера: 8 Мп

Задняя камера: 13 Мп

Вес: 720 г

Размеры: 294 x 197 x 8.95 мм.

Xiaomi Book S может работать как в режиме планшета, так и как ноутбук

Какие фишки делают гаджет интересным

Компания-разработчик позиционирует новый девайс как свой первый планшет, работающий на ОС Windows 11 Home. Она позволяет увеличивать мультизадачность и производительность благодаря Snap Layouts. Также в этой ОС реализована большая функциональность пера, что делает работу с графикой на планшете еще более удобной.

Кроме этого Windows 11 напоминает работу в iPad. При переключении устройства на планшет упрощается взаимодействие с системой. Также эта ОС дает возможность управлять планшетом с помощью жестов.

Упор в рекламной кампании Book S делался на его многофункциональность, которая позволяет пользоваться планшетом как в офисе, так и дома или во время поездок в транспорте.

Может работать без подзарядки до 13,4 часа. Поддерживает режим быстрой зарядки 65 Вт.

У планшета жидкокристаллический дисплей разрешение WQHD+. Благодаря яркости в 500 кд/м², как утверждают разработчики, работать с графикой, читать текст или просматривать видео на планшете можно даже при ярком освещении без потери качества.

Xiaomi Book S стоит в Украине в среднем 21 999 грн.

Чем примечателен дизайн Book S

Корпус планшета выполнен из алюминиево-магниевого сплава темно-серого цвета, отличается тонкостью и легкостью. В комплекте идет чехол, в который вмонтирована компактная клавиатура.

Отдельно к гаджету можно приобрести полноразмерную клавиатуру того же бренда. Она обладает приятной текстурой из искусственной кожи. Предусмотрена подсветка клавиш. Также новым планшетом от Xiaomi можно управлять с помощью жестов.

Book S можно управлять с помощью жестов или купить к нему полноразмерную клавиатуру

С какими задачами справляется Xiaomi Book S

Гаджет может работать в двух режимах — планшета и ноутбука, поэтому при подключении клавиатуры станет удобным инструментом для тех, кто часто путешествует. Кроме того девайс можно использовать как для решения офисных задач (в режиме ноутбуку с подключенной клавиатурой-чехлом или полноразмерной клавиатурой), так и для просмотра фильмов, прослушивания музыки, чтения книг в режиме планшета.

Технические характеристики экрана позволяют создавать качественный визуал, поэтому планшет подойдет художникам и дизайнерам. Однако для работы с графикой нужно будет приобрести стилус, так как он не входит в комплект.

Напомним, в марте 2023 года мы писали о том, для чего может понадобиться планшет с ручкой. Его используются как представители творческих профессий, так и офисные работники (в том числе и банковские).

Также в марте 2023 года стало известно о том, что уже созданы гаджеты, которые не позволят отвлекаться на соцсети и котиков. Планшет ReMarkable 2 подойдет тем, кто хочет сосредоточиться на работе или учебе.