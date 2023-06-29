Xiaomi привезла в Україну унікальний планшет-трансформер Book S: що він уміє (фото, відео)
Xiaomi Book S став першим планшетом компанії на основі ОС Windows 11, яка підвищує продуктивність і багатозадачність. Пристрій підходить як для офісу, так і для дому або поїздок у транспорті.
Компанія Xiaomi привезла в Україну свій новий планшет Book S на основі ОС Windows 11, який може працювати в режимі ноутбука. Фокус розповідає про технічні характеристики та особливості новинки, яка вже з'явилася в українських магазинах.
Основні характеристики Xiaomi Book S
- Встановлена ОС: Windows 11 Home
- Діагональ екрана, дюймів: 12.4"
- Роздільна здатність: 2560x1600
- Частота оновлення: 60 Гц
- Оперативна пам'ять: LPDDR4X на 8 ГБ
- Вбудована пам'ять: SSD-накопичувач на 256 ГБ
- Процесор: Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 2 (2.84 ГГц)\
- Кількість ядер: 8
- Графіка: інтегрована відеокарта Qualcomm Adreno 680
- Місткість батареї: 10000 мАг
- Фронтальна камера: 8 Мп
- Тилова камера: 13 Мп
- Вага: 720 г
- Розміри: 294 x 197 x 8.95 мм.
Які фішки роблять гаджет цікавим
Компанія-розробник позиціює новий девайс як свій перший планшет, що працює на ОС Windows 11 Home. Вона дає змогу збільшувати мультизадачність і продуктивність завдяки Snap Layouts. Також у цій ОС реалізовано велику функціональність пера, що робить роботу з графікою на планшеті ще зручнішою.
Крім цього Windows 11 нагадує роботу в iPad. При перемиканні пристрою на планшет спрощується взаємодія з системою. Також ця ОС дає можливість керувати планшетом за допомогою жестів.
Наголос у рекламній кампанії Book S робився на його багатофункціональність, яка дає змогу користуватися планшетом як в офісі, так і вдома або під час поїздок у транспорті.
Може працювати без підзарядки до 13,4 години. Підтримує режим швидкого заряджання 65 Вт.
У планшета рідкокристалічний дисплей з роздільною здатністю WQHD+. Завдяки яскравості в 500 кд/м², як стверджують розробники, працювати з графікою, читати текст або переглядати відео на планшеті можна навіть при яскравому освітленні без втрати якості.
Xiaomi Book S коштує в Україні в середньому 21 999 грн.
Чим примітний дизайн Book S
Корпус планшета виконаний з алюмінієво-магнієвого сплаву темно-сірого кольору, вирізняється тонкістю і легкістю. У комплекті йде чохол, в який вмонтована компактна клавіатура.
Окремо до гаджета можна придбати повнорозмірну клавіатуру того ж бренду. Вона має приємну текстуру зі штучної шкіри. Передбачено підсвічування клавіш. Також новим планшетом від Xiaomi можна керувати за допомогою жестів.
З якими завданнями справляється Xiaomi Book S
Гаджет може працювати у двох режимах — планшета і ноутбука, тому при підключенні клавіатури стане зручним інструментом для тих, хто часто подорожує. Крім того, девайс можна використовувати як для вирішення офісних завдань (у режимі ноутбука з під'єднаною клавіатурою-чохлом або повнорозмірною клавіатурою), так і для перегляду фільмів, прослуховування музики, читання книг у режимі планшета.
Технічні характеристики екрана дають змогу створювати якісний візуал, тому планшет підійде художникам і дизайнерам. Однак для роботи з графікою потрібно буде придбати стилус, оскільки він не входить до комплекту.
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