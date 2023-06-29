Xiaomi привезла в Україну унікальний планшет-трансформер Book S: що він уміє (фото, відео)

Xiaomi Book S став першим планшетом компанії на основі ОС Windows 11, яка підвищує продуктивність і багатозадачність. Пристрій підходить як для офісу, так і для дому або поїздок у транспорті.

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Компанія Xiaomi привезла в Україну свій новий планшет Book S на основі ОС Windows 11, який може працювати в режимі ноутбука. Фокус розповідає про технічні характеристики та особливості новинки, яка вже з'явилася в українських магазинах.

Основні характеристики Xiaomi Book S

Встановлена ОС: Windows 11 Home

Діагональ екрана, дюймів: 12.4"

Роздільна здатність: 2560x1600

Частота оновлення: 60 Гц

Оперативна пам'ять: LPDDR4X на 8 ГБ

Вбудована пам'ять: SSD-накопичувач на 256 ГБ

Процесор: Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 2 (2.84 ГГц)\

Кількість ядер: 8

Графіка: інтегрована відеокарта Qualcomm Adreno 680

Місткість батареї: 10000 мАг

Фронтальна камера: 8 Мп

Тилова камера: 13 Мп

Вага: 720 г

Розміри: 294 x 197 x 8.95 мм.

Xiaomi Book S може працювати як у режимі планшета, так і як ноутбук

Які фішки роблять гаджет цікавим

Компанія-розробник позиціює новий девайс як свій перший планшет, що працює на ОС Windows 11 Home. Вона дає змогу збільшувати мультизадачність і продуктивність завдяки Snap Layouts. Також у цій ОС реалізовано велику функціональність пера, що робить роботу з графікою на планшеті ще зручнішою.

Крім цього Windows 11 нагадує роботу в iPad. При перемиканні пристрою на планшет спрощується взаємодія з системою. Також ця ОС дає можливість керувати планшетом за допомогою жестів.

Наголос у рекламній кампанії Book S робився на його багатофункціональність, яка дає змогу користуватися планшетом як в офісі, так і вдома або під час поїздок у транспорті.

Може працювати без підзарядки до 13,4 години. Підтримує режим швидкого заряджання 65 Вт.

У планшета рідкокристалічний дисплей з роздільною здатністю WQHD+. Завдяки яскравості в 500 кд/м², як стверджують розробники, працювати з графікою, читати текст або переглядати відео на планшеті можна навіть при яскравому освітленні без втрати якості.

Xiaomi Book S коштує в Україні в середньому 21 999 грн.

Чим примітний дизайн Book S

Корпус планшета виконаний з алюмінієво-магнієвого сплаву темно-сірого кольору, вирізняється тонкістю і легкістю. У комплекті йде чохол, в який вмонтована компактна клавіатура.

Окремо до гаджета можна придбати повнорозмірну клавіатуру того ж бренду. Вона має приємну текстуру зі штучної шкіри. Передбачено підсвічування клавіш. Також новим планшетом від Xiaomi можна керувати за допомогою жестів.

Book S можна керувати за допомогою жестів або купити до нього повнорозмірну клавіатуру

З якими завданнями справляється Xiaomi Book S

Гаджет може працювати у двох режимах — планшета і ноутбука, тому при підключенні клавіатури стане зручним інструментом для тих, хто часто подорожує. Крім того, девайс можна використовувати як для вирішення офісних завдань (у режимі ноутбука з під'єднаною клавіатурою-чохлом або повнорозмірною клавіатурою), так і для перегляду фільмів, прослуховування музики, читання книг у режимі планшета.

Технічні характеристики екрана дають змогу створювати якісний візуал, тому планшет підійде художникам і дизайнерам. Однак для роботи з графікою потрібно буде придбати стилус, оскільки він не входить до комплекту.

Нагадаємо, у березні 2023 року ми писали про те, для чого може знадобитися планшет із ручкою. Його використовують як представники творчих професій, так і офісні працівники (зокрема й банківські).

Також у березні 2023 року стало відомо про те, що вже створено ґаджети, які не дадуть змоги відволікатися на соцмережі та котиків. Планшет ReMarkable 2 підійде тим, хто хоче зосередитися на роботі або навчанні.