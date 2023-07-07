Армия США получит улучшенные тепловизоры: их поставят на танки Abrams и другую технику

Пентагон уже подписал соответствующий контракт с компанией RTX (бывшая Raytheon) на сумму $117,5 млн.

Related video

Американская компания Raytheon, которая недавно была переименована в связи с реорганизацией в RTX, выиграла контракт на поставку армии США перспективных тепловизионных камер для танков Abrams и другой бронетехники, сообщается в пресс-релизе на сайте самой компании. Эти системы военные получат уже в 2027 году для модернизации своих боевых машин.

Тепловизионные модули FLIR B-Kit третьего, самого современного поколения, предназначены для разведки и наблюдения, а их универсальные крепления и конструкция допускают установку на практически любой тип бронетехники. В новых модулях значительно улучшена дальность обнаружения, распознавания и идентификации целей. Разработчики гарантируют, что их тепловизоры с высоким разрешением способны работать и давать четкую картинку в любой среде и при любой погоде. Новые ИК-камеры войдут в систему управления огнем модернизированных танков Abrams и другой техники армии США.

"Мы считаем, что получение этого контракта – настоящая награда за многолетние и упорные исследования и разработки такой сложнейшей передовой технологии, как тепловизоры", — заявила Ларейна Адамс, руководитель проекта исследований наземных датчиков армии США.

Заявление возможности нового тепловизора FLIR B-Kit Фото: RTX

Компания RTX (бывшая Raytheon) не первый год является надежным поставщиком радиоэлектронного оборудования, в том числе тепловизоров, для армии США. За последние 20 лет компания поставила 25 тысяч FLIR-датчиков второго поколения для американской армии.

Кроме радиоэлектронного оборудования RTX занимается и созданием боевых машин, в том числе и подводных. ВМС США через два года получат от RTX особую радиоуправляемую торпеду Barracuda UUV. Эта торпеда поможет справиться с подводными и надводными минами.

Но больше всего RTX известна благодаря своему самому популярному ПВО – системе Patriot. Кстати, компания собирается увеличить количество их выпуска до 12 систем ежегодно. Из них пять комплексов будут отправлены в Украину до конца 2024 года.

Ранее Фокус рассказывал, что уникальная система Coyote Block 2 от RTX будет сбивать дроны врага. Для этого будут использоваться ракеты, которые в режиме "толпы" (swarm) атакуют враждебные БПЛА.