Армія США отримає поліпшені тепловізори: їх поставлять на танки Abrams та іншу техніку

Пентагон уже підписав відповідний контракт із компанією RTX (у минулому Raytheon) на суму $117,5 млн.

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Американська компанія Raytheon, яку нещодавно було перейменовано у зв'язку з реорганізацією на RTX, виграла контракт на постачання армії США перспективних тепловізійних камер для танків Abrams та іншої бронетехніки, повідомляють у пресрелізі на сайті самої компанії. Ці системи військові отримають уже 2027 року для модернізації своїх бойових машин.

Тепловізійні модулі FLIR B-Kit третього, найсучаснішого покоління, призначені для розвідки і спостереження, а їхні універсальні кріплення і конструкція дозволяють встановлювати практично на будь-який тип бронетехніки. У нових модулях значно поліпшена дальність виявлення, розпізнавання та ідентифікації цілей. Розробники гарантують, що їхні тепловізори з високою роздільною здатністю здатні працювати і давати чітку картинку в будь-якому середовищі і за будь-якої погоди. Нові ІЧ-камери увійдуть у систему управління вогнем модернізованих танків Abrams та іншої техніки армії США.

"Ми вважаємо, що отримання цього контракту — справжня нагорода за багаторічні та наполегливі дослідження й розроблення такої надскладної передової технології, як тепловізори", — заявила Ларейна Адамс, керівник проєкту досліджень наземних датчиків армії США.

Заява можливості нового тепловізора FLIR B-Kit Фото: RTX

Компанія RTX (колишня Raytheon) не перший рік є надійним постачальником радіоелектронного обладнання, зокрема тепловізорів, для армії США. За останні 20 років компанія поставила 25 тисяч FLIR-датчиків другого покоління для американської армії.

Крім радіоелектронного обладнання RTX займається і створенням бойових машин, зокрема й підводних. ВМС США через два роки отримають від RTX особливу радіокеровану торпеду Barracuda UUV. Ця торпеда допоможе впоратися з підводними і надводними мінами.

Але найбільше RTX відома завдяки своєму найпопулярнішому ППО — системі Patriot. До речі, компанія збирається збільшити кількість їхнього випуску до 12 систем щорічно. З них п'ять комплексів будуть відправлені в Україну до кінця 2024 року.

Раніше Фокус розповідав, що унікальна система Coyote Block 2 від RTX збиватиме дрони ворога. Для цього будуть використовуватися ракети, які в режимі "натовпу" (swarm) атакують ворожі БПЛА.