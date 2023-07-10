Новые антенны улучшат мобильную связь и Wi-Fi для транспорта: в чем их секрет

Оборудование спроектировано так, чтобы его было легко устанавливать, а также выделяется повышенной мощностью сигнала и безопасностью в использовании.

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Компания KP Performance Antennas, которая находится в Льюисвилле, штат Техас, представила многодиапазонную комбинацию антенн Wi-Fi и сотовой связи для интернета вещей (IoT), сообщает Military Aerospace Electronics. Такие антенны пригодятся для операторов автопарков, которым необходимо оставаться на связи со своими машинами в дороге, а также получить базовые станции, которые обеспечат надежную связь в удаленных районах.

Антенны от компании KP Performance Antennas предназначены для улучшения связи в таких отраслях, как транспорт, логистика, аварийное реагирование и сельское хозяйство. Инженеры спроектировали их так, чтобы оборудование было легко устанавливать и использовать, а преимущества антенн включают в себя повышенную мощность сигнала, расширенный диапазон, повышенную безопасность и симпатичный внешний вид.

Благодаря выделенным портам для диапазонов сотовой связи (4G/5G/LTE), Wi-Fi и GPS эти многодиапазонные комбинированные антенны могут принимать сигналы для каждого диапазона отдельно. Это дает повышение производительности и увеличение емкости сети. Кроме того, эти антенны имеют класс защиты IP69K для использования внутри и вне помещений и могут выдерживать суровые условия окружающей среды, такие как экстремальные температуры, дождь, снег и пыль.

Мы уже рассказывали, что российские оккупанты применяют на фронтах краны с антеннами РЭБ "Поле-21". Они выдают их за помощь херсонцам. Якобы антенны нужны для работы мобильной связи в затопленных районах, но на деле эти антенны "глушат" спутниковые сигналы.

Так же мы писали, что Путин приказал усилить ядерные бомбардировщики Ту-160. Туда установят модернизированные системы РЭБ с современными антеннами и другую важную военную электронику. Стоимость производства каждого такого бомбардировщика оценивается в $250 млн. Еще около $180 млн нужно потратить на модернизацию каждого советского бомбардировщика Ту-160.

Ранее Фокус сообщал, что бойцы ВСУ получат компактные средства РЭБ для борьбы с дронами ВС РФ. Проект Antidrone.cc из Мукачево ожидает поставку специальных антенн и сразу отправит партию РЭБ на фронт для наших героев.