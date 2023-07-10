Google готовит новый мобильный чип Tensor G5: как он изменит смартфоны

Google прекращает сотрудничество с Samsung и объединяет усилия с гигантом TSMC, планируя выпустить новый процессор уже в 2025 году.

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Компания Google планирует через два года начать производство своего обновленного полностью настраиваемого чипа Tensor G5 на мощностях фабрики TSMC, сообщает DigiTimes Asia. Таким образом, заканчивается сотрудничество Google и корпорации Samsung в производстве процессоров для смартфонов Pixel. До этого момента Pixel были оборудованы процессорами Tensor, которые в свою очередь имели много общего с фирменными процессорами Exynos южнокорейского гиганта.

Как сообщает издание, свой план по переходу к другому производителю Google хотела реализовать уже в следующем году, но перенесла сроки на 2025 год. По задумке компании, Tensor G5 станет полностью настраиваемым чипом, а не полунастраиваемым, как предыдущие версии, созданные в партнерстве с Samsung.

Во внутренних документах Google этот процессор проходит под кодовым названием Redondo. Его техническая документация должна была быть передана специалистам TSMC еще в прошлом году, но, видимо, чип был не готов к массовому производству, так что его выпуск перенесли на более поздний срок.

Несмотря на то, что Google будет продолжать сотрудничать с Samsung еще год, Google фактически заменяет все больше и больше компонентов чипов, изначально произведенных Samsung, на свои собственные IP по мере развития каждого поколения чипов.

Кроме того, Redondo может быть не единственным чипом Tensor, который Google отменил за последние два года. По словам источника, ранее работавшего старшим менеджером отдела чипов Google, одна из причин, по которой компания не могла своевременно вывести на рынок полностью настроенные чипы Tensor, заключалась в том, что большинство разработчиков Tensor находились в Индии, и были проблемы с координацией работы между офисами разработчиков Google в Индии и США. Также были проблемы с внутренней текучестью кадров внутри команды, которая занималась разработкой нового поколения процессоров для смартфонов Pixel.

В чем особенность настраиваемых чипов

Полунастраиваемый чип — это чип, который содержит некоторые стандартные блоки, но также позволяет разработчику добавлять или изменять некоторые элементы схемы в соответствии с его потребностями. Полностью настраиваемый чип — это чип, который полностью разрабатывается с нуля и не использует никаких стандартных блоков. Полностью настраиваемый чип дает больше свободы и гибкости для реализации сложных и оптимизированных функций, но также требует больше времени и ресурсов для разработки и тестирования.

Например, чип M1 от Apple — это полностью настраиваемый чип, который создан специально для Mac и сочетает в себе множество мощных компонентов, таких как центральный процессор, графический процессор, систему Apple Neural Engine и другие. Полунастраиваемый чип может быть использован для создания системы на кристалле (SoC), которая выполняет функции целого устройства и размещается на одной интегральной схеме. В этом случае разработчик может выбрать из стандартных отлаженных блоков, таких как микроконтроллеры, память, интерфейсы и другие, а также добавить свои специфические блоки для решения конкретной задачи.

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