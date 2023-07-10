Google готує новий мобільний чип Tensor G5: як він змінить смартфони

Google припиняє співпрацю із Samsung і об'єднує зусилля з гігантом TSMC, плануючи випустити новий процесор уже 2025 року.

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Компанія Google планує через два роки почати виробництво свого оновленого повністю настроюваного чипа Tensor G5 на потужностях фабрики TSMC, повідомляє DigiTimes Asia. Так закінчується співпраця Google і корпорації Samsung у виробництві процесорів для смартфонів Pixel. До цього моменту Pixel були обладнані процесорами Tensor, які, зі свого боку, мали багато спільного з фірмовими процесорами Exynos південнокорейського гіганта.

Як повідомляє видання, свій план із переходу до іншого виробника Google хотіла реалізувати вже наступного року, але перенесла терміни на 2025 рік. За задумом компанії, Tensor G5 стане повністю налаштовуваним чипом, а не напівналаштовуваним, як попередні версії, створені в партнерстві із Samsung.

У внутрішніх документах Google цей процесор проходить під кодовою назвою Redondo. Його технічну документацію мали передати фахівцям TSMC ще торік, але, мабуть, чип був не готовий до масового виробництва, тож його випуск перенесли на пізніший термін.

Попри те, що Google продовжуватиме співпрацювати із Samsung ще рік, Google фактично замінює дедалі більше й більше компонентів чипів, спочатку вироблених Samsung, на свої власні IP у міру розвитку кожного покоління чипів.

Крім того, Redondo може бути не єдиним чипом Tensor, який Google скасував за останні два роки. За словами джерела, яке раніше працювало старшим менеджером відділу чипів Google, одна з причин, через яку компанія не могла своєчасно вивести на ринок повністю налаштовані чипи Tensor, полягала в тому, що більшість розробників Tensor перебували в Індії, і були проблеми з координацією роботи між офісами розробників Google в Індії та США. Також були проблеми зі внутрішньою плинністю кадрів усередині команди, яка займалася розробкою нового покоління процесорів для смартфонів Pixel.

У чому особливість налаштовуваних чипів

Напівналаштовуваний чип — це чип, який містить деякі стандартні блоки, але також дає змогу розробнику додавати або змінювати деякі елементи схеми відповідно до його потреб. Повністю налаштовуваний чип — це чип, який повністю розробляється з нуля та не використовує жодних стандартних блоків. Повністю налаштовуваний чип дає більше свободи й гнучкості для реалізації складних і оптимізованих функцій, але також вимагає більше часу та ресурсів для розробки й тестування.

Наприклад, чип M1 від Apple — це повністю налаштовуваний чип, який створений спеціально для Mac і поєднує в собі безліч потужних компонентів, як-от центральний процесор, графічний процесор, систему Apple Neural Engine та інші. Напівналаштовуваний чип може бути використаний для створення системи на кристалі (SoC), яка виконує функції цілого пристрою та розміщується на одній інтегральній схемі. У цьому разі розробник може вибрати зі стандартних налагоджених блоків, як-от мікроконтролери, пам'ять, інтерфейси й інші, а також додати свої специфічні блоки для вирішення конкретного завдання.

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