Дроны научили "вынюхивать" ядерное и химическое оружие: они помогут военным в бою (видео)

Инженеры разработали специальные датчики, которые позволят БПЛА находить и отмечать опасные места. В будущем их дополнит система автономного полета.

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Вскоре военные могут получить дроны, которые распознают химическую, биологическую и радиационную опасность. Такой беспилотник уже разработала некоммерческая инженерно-инновационная компания Draper, пишет медиа DRONELIFE.

Вон Ким — руководитель проекта — рассказал о том, что запрос на беспилотники, которые могли бы считывать химическую, биологическую и радиационную опасность был продиктован самими заказчиками дронов. Команда много работала над тем, чтобы изучить все запросы.

"Клиенты спрашивали, может ли БПЛА "вынюхивать" эти опасности вместо людей. Их интересовало, насколько умным должен быть БПЛА, чтобы искать, наносить на карту и определять местонахождение этих опасностей без удаленного оператора", — сказал он.

Опираясь на эти результаты, исполнительный офис Объединенной программы химической, биологической, радиологической и ядерной защиты профинансировал программу Draper под названием CSIRP. Она предусматривает установку на БПЛА специальных датчиков, которые могли бы выявлять био- и радиоопасности.

"Draper разработал систему автономии и алгоритм отображения на основе датчиков, чтобы они представляли собой расширяемую, модульную и устойчивую мобильную платформу, которая не зависит от транспортных средств и систем обработки", — сказал Джулиус Роуз, заместитель директора по датчикам и доставке.

Так выглядит дрон, который хотят оборудовать системой CSIRP

В дополнение к поиску, обнаружению и картированию опасностей дрон хотят снабдить системой автономного полета и "научить" облетать препятствия. По словам руководителя проекта, эти опции помогут военным в зоне боевых действий иметь безопасный, сетевой и привязанный к окружающей среде способ обмена информацией.

Новые возможности, разработанные Draper для CSIRP, используют множество входных данных окружающей среды, а также алгоритм объединения датчиков, который может синтезировать данные от инструментов, включая GPS, LiDAR, инерциальные измерительные устройства, магнитометры и камеры. Вся эта объединенная информация предназначена для обеспечения надежной и автономной работы за счет использования новых алгоритмов, разработанных для CSIRP, которые позволяют БПЛА обнаруживать препятствия и избегать их.

Напомним, в июне 2023 года в РФ заявили о первых испытаниях ядерного беспилотника "Посейдон". Ожидается, что в результате удара противник пострадает от взрывной волны, радиоактивного загрязнения, цунами и других разрушительных последствий.

А в марте этого же года СМИ писали о том, что ядерный дрон КНДР угрожает США "радиоактивным цунами". Корейские власти уверяют, что новое оружие сможет уничтожить вражеские корабли и порты, но эксперты сомневаются в его эффективности.