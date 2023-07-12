Военный придумал инновационный дрон ACE Xpand для армии: как он поможет на поле боя

На конкурсе Innovation Rodeo 2023 задумка сержанта позволила ему стать почетным финалистом.

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Технический сержант Дастин Спунер предложил на конкурсе для военных США Innovation Rodeo 2023 новаторскую идею дрона, который запускается буквально за пару минут для обнаружения угроз, сообщает Центр установки и поддержки миссий ВВС. Необычная концепция позволила военному попасть в финал.

Как унтер-офицер, отвечающий за концепции и инновации в Центре сил безопасности ВВС, Дастин Спунер является оперативным экспертом центра по нововведениям в области БПЛА и борьбе с дронами. Его концепция упрощает развертывание этих дронов, позволяя солдатам быстрее начать оценку и сбор информации.

Сержант предложил идею создания дрона под названием ACE Xpand: ISR — это небольшой БПЛА, который помещается в рюкзак. Его можно развернуть менее чем за две минуты для оценки ситуации на поле боя и его так же могут использовать отряды по охране авиабаз для контроля над важным объектом.

Сержант Дастин Спунер - финалист Innovation Rodeo 2023 Фото: US Army

Дастин Спунер считает, что его идея создания подобного беспилотника позволит любому военному в армии США за считанные минуты развернуть и запустить дрон для начала сбора информации. Став финалистом престижного конкурса, сержант собирается учиться у ведущих новаторов в этой сфере, тесно сотрудничать с отраслевыми партнерами, чтобы получить больше опыта для будущих идей, которые помогут улучшить сегмент беспилотников в армии США.

Ранее мы писали, что Венгрия разработала свой первый дрон для военных. Реактивный беспилотник ProTAR поможет армии усилить ПВО. В будущем производитель хочет вывести новинку на международный рынок. Дрон-мишень способен летать на высоте 6000 метров, время работы 60 минут и дальность связи с оператором составляет до 75 километров. Сам беспилотник состоит из трех частей: самолета, катапульты и наземного пункта управления.

А в Индии создали новый дрон-камикадзе с ИИ, который может поразить цель на расстоянии в 100 км. Этот беспилотник умеет обходиться даже без GPS и способен нести целых шесть килограммов взрывчатки или другой полезной нагрузки в виде камер наблюдения, которые помогут в разведке.