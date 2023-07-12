Венгрия разработала свой первый дрон для военных: что умеет и зачем нужен (видео)

Реактивный беспилотник ProTAR поможет армии усилить ПВО. В будущем производитель хочет вывести новинку на международный рынок.

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Компания Rotors & Cams Zrt., занимающейся в Венгрии разработкой беспилотников, представила модель ProTAR – дрон, который выступает мишенью для тренировки подразделений ПВО, сообщает Hungary Today. Этот аппарат весит 68 килограмм и может летать со скоростью до 500 км/ч.

Дрон-мишень способен летать на высоте 6000 метров, время работы 60 минут и дальность связи с оператором составляет до 75 километров. Сам беспилотник состоит из трех частей: самолета, катапульты и наземного пункта управления. Аппарат может быть запущен в короткие сроки со стартового стола, также разработанного в Венгрии. Время повторения пуска катапульты не превышает двух минут. Помимо самолета и катапульты, третьей частью оборудования является наземный пункт управления, состоящий из девяти человек.

Беспилотник может моделировать различные ситуации в небе без использования дорогостоящих самолетов. Применение ProTAR в армии снизит материальные и человеческие риски и затраты на проведение учений ПВО.

ProTAR поможет моделировать различные ситуации в небе Фото: Скриншот

"Развитие вооруженных сил может быть успешным только в том случае, если мы создадим венгерскую оборонную промышленность", — подчеркнул министр-уполномоченный по оборонным инновациям Имре Порколаб на официальной презентации дрона. Он добавил, что новая технология может зарекомендовать себя на международном рынке и является важной вехой в обновлении сил обороны.

"В современном международном контексте защита воздушного пространства имеет первостепенное значение, и использование беспилотников становится все более важным", — отметил чиновник.

Презентация дрона-мишени ProTAR

Ранее Фокус сообщал, что армия США собирается закупить реактивные дроны-мишени на $95 млн. Компания Kratos Defense заключила очередной контракт на поставку специальных дронов, которые будут служить мишенями для тренировки сил ПВО в американской армии.

А в Индии создали новый дрон-камикадзе с ИИ, который может поразить цель на расстоянии в 100 км. Этот беспилотник умеет обходиться даже без GPS и способен нести целых шесть килограммов взрывчатки или другой полезной нагрузки в виде камер наблюдения, которые помогут в разведке.