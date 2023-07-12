Угорщина розробила свій перший дрон для військових: що вміє і навіщо потрібен (відео)

Реактивний безпілотник ProTAR допоможе армії посилити ППО. У майбутньому виробник хоче вивести новинку на міжнародний ринок.

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Компанія Rotors & Cams Zrt., що займається в Угорщині розробкою безпілотників, представила модель ProTAR — дрон, який слугує мішенню для тренування підрозділів ППО, повідомляє Hungary Today. Цей апарат важить 68 кілограм і може літати зі швидкістю до 500 км/год.

Дрон-мішень здатний літати на висоті 6000 метрів, час роботи 60 хвилин і дальність зв'язку з оператором становить до 75 кілометрів. Сам безпілотник складається з трьох частин: літака, катапульти і наземного пункту управління. Апарат може бути запущений у короткі терміни зі стартового столу, також розробленого в Угорщині. Час повторення пуску катапульти не перевищує двох хвилин. Крім літака і катапульти, третьою частиною обладнання є наземний пункт управління, що складається з дев'яти осіб.

Безпілотник може моделювати різні ситуації в небі без використання дорогих літаків. Застосування ProTAR в армії знизить матеріальні та людські ризики і витрати на проведення навчань ППО.

ProTAR допоможе моделювати різні ситуації в небі Фото: Скриншот

"Розвиток збройних сил може бути успішним тільки в тому разі, якщо ми створимо угорську оборонну промисловість", — наголосив міністр-уповноважений з оборонних інновацій Імре Порколаб на офіційній презентації дрона. Він додав, що нова технологія може зарекомендувати себе на міжнародному ринку і є важливою віхою в оновленні сил оборони.

"У сучасному міжнародному контексті захист повітряного простору має першорядне значення, і використання безпілотників стає дедалі важливішим", — зазначив чиновник.

Презентація дрона-мішені ProTAR

Раніше Фокус повідомляв, що армія США має намір закупити реактивні дрони-мішені на $95 млн. Компанія Kratos Defense уклала черговий контракт на постачання спеціальних дронів, які слугуватимуть мішенями для тренування сил ППО в американській армії.

А в Індії створили новий дрон-камікадзе зі ШІ, який може вразити ціль на відстані в 100 км. Цей безпілотник вміє обходитися навіть без GPS і здатний нести цілих шість кілограмів вибухівки або іншого корисного навантаження у вигляді камер спостереження, які допоможуть у розвідці.