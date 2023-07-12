Військовий придумав інноваційний дрон ACE Xpand для армії: як він допоможе на полі бою

На конкурсі Innovation Rodeo 2023 задумка сержанта дозволила йому стати почесним фіналістом.

Related video

Технічний сержант Дастін Спунер запропонував на конкурсі для військових США Innovation Rodeo 2023 новаторську ідею дрона, який запускається буквально за кілька хвилин для виявлення загроз, повідомляє Центр встановлення та підтримки місій ВПС. Незвичайна концепція дозволила військовому потрапити у фінал.

Як унтер-офіцер, який відповідає за концепції та інновації в Центрі сил безпеки ВПС, Дастін Спунер є оперативним експертом центру з нововведень у сфері БПЛА і боротьби з дронами. Його концепція спрощує розгортання цих дронів, даючи змогу солдатам швидше почати оцінку і збір інформації.

Сержант запропонував ідею створення дрона під назвою ACE Xpand: ISR — це невеликий БПЛА, який поміщається в рюкзак. Його можна розгорнути менш ніж за дві хвилини для оцінки ситуації на полі бою і його так само можуть використовувати загони з охорони авіабаз для контролю над важливим об'єктом.

Сержант Дастін Спунер — фіналіст Innovation Rodeo 2023 Фото: US Army

Дастін Спунер вважає, що його ідея створення подібного безпілотника дасть змогу будь-якому військовому в армії США за лічені хвилини розгорнути і запустити дрон для початку збору інформації. Ставши фіналістом престижного конкурсу, сержант збирається вчитися у провідних новаторів у цій сфері, тісно співпрацювати з галузевими партнерами, щоб отримати більше досвіду для майбутніх ідей, які допоможуть поліпшити сегмент безпілотників в армії США.

Раніше ми писали, що Угорщина розробила свій перший дрон для військових. Реактивний безпілотник ProTAR допоможе армії посилити ППО. У майбутньому виробник хоче вивести новинку на міжнародний ринок. Дрон-мішень здатний літати на висоті 6000 метрів, час роботи 60 хвилин і дальність зв'язку з оператором становить до 75 кілометрів. Сам безпілотник складається з трьох частин: літака, катапульти і наземного пункту управління.

А в Індії створили новий дрон-камікадзе зі ШІ, який може вразити ціль на відстані в 100 км. Цей безпілотник вміє обходитися навіть без GPS і здатний нести цілих шість кілограмів вибухівки або іншого корисного навантаження у вигляді камер спостереження, які допоможуть у розвідці.