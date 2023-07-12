Выносливый и зоркий: дрон Sirko помогает ВСУ уничтожать оккупантов (видео)

Разработчики узнали о нехватке дешевых разведывательных беспилотников и намерены выпускать по 1000 дронов в месяц.

Related video

Дрон Sirko, который создали военные совместно волонтерами, помогает Вооруженным силам Украины во время контрнаступления благодаря своим высоким техническим характеристикам. Об этом идет речь в программе "Ранок Вдома".

Создать беспилотный летальный аппарат такого уровня стало возможно благодаря стартапу Skyassist, над которым начали работу еще в марте 2022 года. Команда, которая работает над производством БПЛА, уже поставила перед собой амбициозную цель "спускать с конвейера" до тысячи боевых дронов за год.

Идея начать работу над такой техникой первоначально возникла у харьковчанина Игоря Криничко и жителя Львова Игоря Финяка. Сначала мужчины занимались волонтерством, а потом от бойцов на фронте узнали, что украинской армии не хватает бюджетных беспилотных летальных аппаратов. Это побудило их начать разрабатывать собственный дрон. В этом им помогали специалисты из Харьковского авиационного института, института радиоэлектроники и из Харьковской политехники.

Технические характеристики боевого БПЛА Sirko

радиус воздействия — 65 км;

связь с оператором — передает видео на расстоянии 25 км;

размер — 93 см;

время полета — до 90 м;

комплектация — чувствительная камера, наземная станция;

назначение — выполнение разведывательных миссий;

цена — от $3 до $4 тыс.

"Он имеет возможность летать примерно 90 минут, с запасом. Это зависит от погоды. В нем есть очень чувствительная камера, для первичной разведки", — уточнил детали один из соучредителей стартапа Skyassist Игорь Криничко.

Напомним, в начале июля стало известно о том, что украинский военный изобрел "невидимый" наземный дрон, который взрывает даже танки ВС РФ. Четырехколесная машина стоит всего 30 тыс. грн и похожа на игрушку, но на деле является опасным оружием.

А в конце апреля медиа писали о том, что инженеры из Харькова разработали боевого робота Sirko-S для ВСУ. Беспилотник на колесах оснащен оптической камерой, тепловизором, системой обнаружения препятствий и грузовым отсеком на 150 кг, которые позволяют ему выполнять множество различных задач.