Витривалий і пильний: дрон Sirko допомагає ЗСУ знищувати окупантів (відео)

Розробники дізналися про брак дешевих розвідувальних безпілотників і мають намір випускати по 1000 дронів на місяць.

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Дрон Sirko, який створили військові спільно з волонтерами, допомагає Збройним силам України під час контрнаступу завдяки своїм високим технічним характеристикам. Про це йдеться у програмі "Ранок Вдома".

Створити безпілотний летальний апарат такого рівня стало можливо завдяки стартапу Skyassist, над яким розпочали роботу ще в березні 2022 року. Команда, яка працює над виробництвом БПЛА, вже поставила перед собою амбітну мету "спускати з конвеєра" до тисячі бойових дронів за рік.

Ідея почати роботу над такою технікою спочатку виникла у харків'янина Ігоря Криничка та жителя Львова Ігоря Фіняка. Спочатку чоловіки займалися волонтерством, а потім від бійців на фронті дізналися, що українській армії бракує бюджетних безпілотних летальних апаратів. Це спонукало їх почати розробляти власний дрон. У цьому їм допомагали фахівці з Харківського авіаційного інституту, інституту радіоелектроніки та з Харківської політехніки.

Технічні характеристики бойового БПЛА Sirko

радіус впливу — 65 км;

зв'язок з оператором — передає відео на відстані 25 км;

розмір — 93 см;

час польоту — до 90 м;

комплектація — чутлива камера, наземна станція;

призначення — виконання розвідувальних місій;

ціна — від $3 до $4 тис.

"Він має можливість літати приблизно 90 хвилин, із запасом. Це залежить від погоди. У ньому є дуже чутлива камера, для первинної розвідки", — уточнив деталі один зі співзасновників стартапу Skyassist Ігор Криничко.

Нагадаємо, на початку липня стало відомо про те, що український військовий винайшов "невидимий" наземний дрон, який підриває навіть танки ЗС РФ. Чотириколісна машина коштує лише 30 тис. грн і схожа на іграшку, але насправді є небезпечною зброєю.

А наприкінці квітня медіа писали про те, що інженери з Харкова розробили бойового робота Sirko-S для ЗСУ. Безпілотник на колесах оснащений оптичною камерою, тепловізором, системою виявлення перешкод і вантажним відсіком на 150 кг, що дають йому змогу виконувати безліч різних завдань.