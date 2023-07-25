Google перестанет поддерживать старые Android-смартфоны: что делать владельцам устройств

Если привыкли покупать соблазнительно дешевые аппараты на AliExpress или сайтах с объявлениями, то обратите внимание на версию операционной системы.

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Компания Google собирается в следующем месяце полностью лишить версию ОС Android 4.4 (KitKat) поддержки своих фирменных сервисов, сообщает официальный блог разработчиков Android Developers Blog. Если у вас есть смартфон, планшет или ТВ-приставка, работающий на этой версии системы, то они потеряют большую часть функциональности, в том числе и магазина Google Play, очень важного для установки приложений.

Фокус расскажет вам, что произойдет после отключения сервисов Google в Android 4.4 и можно ли выйти из этой ситуации, чтобы и дальше пользоваться своим устройством.

По статистике поискового гиганта, Android KitKat (версия 4.4, выпуск 2013 года) сегодня практически не используется. "По состоянию на июль 2023 года количество активных устройств Android 4.4 составляет менее 1%, поскольку все больше и больше пользователей обновляются до последних версий Android, — говорится в сообщении в блоге для разработчиков ПО для Google. "Мы больше не планируем поддерживать версию 4.4 в будущих выпусках сервисов Google Play", — отмечают в компании.

Что случится, когда отключат поддержку Android 4.4

Чем это грозит любителям ретро-смартфонов или просто людям, которым не нужен обширный функционал, и они приобретают подобные устройства для себя, детей или пенсионеров на вторичном рынке или на AliExpress, где цены на подобные гаджеты заманчиво низкие?

Во-первых, прекратят работу фирменные сервисы Google – карты, отслеживание местоположения, картографирование, обработка платежей, интернет-реклама и единый вход, которые необходимы для работы многих сторонних приложений для Android. Во-вторых, когда ИТ-гигант полностью "перекроет кислород" для Android 4.4, то от него откажутся последние, самые стойкие разработчики программ.

На самом деле уже сегодня не так просто установить что-то нужное даже для Android 7.0 (Nougat), которая вышла в 2016 году. Разработчики софта постоянно обновляют свои программы и убирают в них поддержку старых систем.

Многие программы требуют вход через Google-аккаунт, а он теперь не будет работать Фото: Скриншот

Как выйти из сложившейся ситуации

Выход из ситуации, конечно, есть, но он далек от идеала. Можно разрешить в настройках "установку файлов из сторонних источников" и загружать программы в виде APK-файлов с многочисленных сайтов, но это большая угроза безопасности – никто не даст гарантии, что в файле не окажется вирус.

Второй недостаток загрузки файлов на устаревший Android в том, что у вас будет отсутствовать современный и актуальный функционал такой программы. Многие приложения со временем перестанут корректно работать, поскольку сервисы Google Play больше не поддерживают устаревшую платформу, пишет сайт Neowin.

Как один из вариантов можно разрешить установку файлов с внешних источников, а не из Google Play, но это опасно Фото: Скриншот

Конечно, от того, что Google "забанит" ОС Android 4.4 ваш смартфон или планшет не перестанут работать, но всеми "прелестями цивилизации" вы уже не сможете пользоваться. Как объясняет издание WCCFTech, старые версии Android не так безопасны, как современные, и и люди, использующие их, подвержены гораздо большему риску взлома, поэтому имеет смысл отказаться от применения телефона по прямому назначению.

Стоит подумать над тем, чтобы сменить устройство на более новое, а старый гаджет можно или переоборудовать под что-то полезное. Есть множество инструкций на том же YouTube, как использовать старый Android. Например, издание Conputerworld предлагает целых 20 способов, как превратить смартфон со старым Android 4.4 во что-то полезное. Если же не хочется возиться, то лучше сдать старый гаджет на утилизацию, но не выбрасывать его в мусорку – это вредит экологии.

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