Google перестане підтримувати старі Android-смартфони: що робити власникам пристроїв

Якщо звикли купувати спокусливо дешеві апарати на AliExpress або сайтах з оголошеннями, то зверніть увагу на версію операційної системи.

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Компанія Google збирається наступного місяця повністю позбавити версію ОС Android 4.4 (KitKat) підтримки своїх фірмових сервісів, повідомляє офіційний блог розробників Android Developers Blog. Якщо у вас є смартфон, планшет або ТВ-приставка, що працює на цій версії системи, то вони втратять більшу частину функціональності, зокрема й магазину Google Play, дуже важливого для встановлення застосунків.

Фокус розповість вам, що станеться після вимкнення сервісів Google в Android 4.4 і чи можна вийти з цієї ситуації, щоб і далі користуватися своїм пристроєм.

За статистикою пошукового гіганта, Android KitKat (версія 4.4, випуск 2013 року) сьогодні практично не використовується. "Станом на липень 2023 року кількість активних пристроїв Android 4.4 становить менше ніж 1%, оскільки дедалі більше користувачів оновлюються до останніх версій Android, — ідеться в повідомленні в блозі для розробників ПЗ для Google. "Ми більше не плануємо підтримувати версію 4.4 у майбутніх випусках сервісів Google Play", — зазначають у компанії.

Що трапиться, коли відключать підтримку Android 4.4

Чим це загрожує любителям ретро-смартфонів або просто людям, яким не потрібен великий функціонал, і вони купують подібні пристрої для себе, дітей або пенсіонерів на вторинному ринку або на AliExpress, де ціни на подібні гаджети заманливо низькі?

По-перше, припинять роботу фірмові сервіси Google — карти, відстеження місця розташування, картографування, обробка платежів, інтернет-реклама та єдиний вхід, які необхідні для роботи багатьох сторонніх додатків для Android. По-друге, коли ІТ-гігант повністю "перекриє кисень" для Android 4.4, то від нього відмовляться останні, найстійкіші розробники програм.

Насправді вже сьогодні не так просто встановити щось потрібне навіть для Android 7.0 (Nougat), яка вийшла у 2016 році. Розробники софту постійно оновлюють свої програми та прибирають у них підтримку старих систем.

Багато програм вимагають вхід через Google-акаунт, а він тепер не працюватиме Фото: Скриншот

Як вийти із ситуації, що склалася

Вихід із ситуації, звісно, є, але він далекий від ідеалу. Можна дозволити в налаштуваннях "установку файлів зі сторонніх джерел" і завантажувати програми у вигляді APK-файлів з численних сайтів, але це велика загроза безпеці — ніхто не дасть гарантії, що у файлі не виявиться вірус.

Другий недолік завантаження файлів на застарілий Android у тому, що у вас буде відсутній сучасний і актуальний функціонал такої програми. Багато додатків з часом перестануть коректно працювати, оскільки сервіси Google Play більше не підтримують застарілу платформу, пише сайт Neowin.

Як один із варіантів можна дозволити встановлення файлів із зовнішніх джерел, а не з Google Play, але це небезпечно Фото: Скриншот

Звісно, від того, що Google "забанить" ОС Android 4.4 ваш смартфон або планшет не перестануть працювати, але всіма "принадами цивілізації" ви вже не зможете користуватися. Як пояснює видання WCCFTech, старі версії Android не такі безпечні, як сучасні, і люди, які використовують їх, піддаються набагато більшому ризику злому, тому є сенс відмовитися від застосування телефону за прямим призначенням.

Варто подумати над тим, щоб змінити пристрій на новіший, а старий гаджет можна або переобладнати під щось корисне. Є безліч інструкцій на тому ж YouTube, як використовувати старий Android. Наприклад, видання Conputerworld пропонує цілих 20 способів, як перетворити смартфон зі старим Android 4.4 на щось корисне. Якщо ж не хочеться морочитися, то краще здати старий гаджет на утилізацію, але не викидати його в смітник — це шкодить екології.

10 способів "відродити" свій старий смартфон на Android

Раніше Фокус розповідав, що розпізнаванням за обличчям не врятує ваш Android від злому. Дослідники з'ясували, що проблема з безпекою спостерігається у багатьох моделей смартфонів на Android, а користувачі iPhone можуть не турбуватися.