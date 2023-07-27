Обнаружит врага за 40 км: бойцы ВСУ создали уникальный комплекс разведки на основе дронов

Украинская разработка способна расшифровывать переговоры оккупантов за пару часов, на что другие технологии тратят до двух недель.

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Разведчики 93-й бригады ВСУ ("Холодный Яр") создали радиоэлектронный комплекс, который поможет нашим бойцам проводить разведку на глубине фронта в 40 километров и расшифровывать перехваченные переговоры оккупантов, сообщает Медиацентр Украина. Для создания и настройки такого комплекса требуется около 800 тыс. грн, но эта сумма ничего не значит по сравнению с жизнями наших героев, которые поможет сохранить эта система.

По словам командира спецвзвода "Сенека" Влада Сорда (позывной "Змей"), у никто до них на батальонном уровне не создавал собственный комплекс радиоразведки, но такая дерзкая идея быстро воплотилась в жизнь благодаря помощи отца радиолюбителя одного из бойцов подразделения. Как только появилось это самодельное оборудование, военные смогли перехватывать разговоры врага по аналоговым системам связи на большом участке фронта и заранее знать, куда агрессор собирается ударить артиллерией. Одной из идей создания подобного комплекса разведки было желание бойцов заменить электроникой наших разведчиков на наиболее опасных участках фронта, чтобы сохранить жизнь украинских солдат.

Командир спецвзвода "Сенека" Влад Сорд (позывной "Змей") Фото: 93-тя ОМБр Холодный Яр/Facebook

Так же этот самодельный разведкомплекс помогал наносить ответные удары по армии РФ, ведь обнаруживал их точное местонахождение. В результате по словам Влада Сорда, удалось уничтожить немало оккупантов и спасти много жизней солдат ВСУ.

"На Донбассе мы слушали весь сектор от Соледара до Клещеевки. Смогли перехватывать зашифрованный цифровой сигнал. С начала расшифровка занимала 2 недели, сейчас пол часа. Впоследствии мы сделали единую систему, позволяющую не просто пеленговать, а переносить в онлайн-режим на специальную карту, где отслеживаем врага. Видим, куда двигаются вражеские ДРГ, куда летят "Орланы". Благодаря этой системе мы теперь можем знать о намерениях врага", – отметил Сорд.

Как пояснил Сорд, впоследствии комплекс смогли масштабировать до бригадного уровня и усовершенствовать. А в будущем, по словам еще одного разработчика системы Алексея "Эванса", комплекс радиоразведки можно будет использовать со всеми популярными дронами: от дешевых коммерческих Mavic до военных "Скифов", "Валькирий", "Фурий" и любых других.

Ранее мы писали, что в Украине тестируют антидроновую систему РЭБ для танков. За три недели испытаний FPV-дроны россиян не смогли повредить ни один украинский танк.