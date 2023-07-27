Виявить ворога за 40 км: бійці ЗСУ створили унікальний комплекс розвідки на основі дронів

Українська розробка здатна розшифровувати переговори окупантів за кілька годин, на що інші технології витрачають до двох тижнів.

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Розвідники 93-ї бригади ЗСУ ("Холодний Яр") створили радіоелектронний комплекс, який допоможе нашим бійцям проводити розвідку на глибині фронту в 40 кілометрів і розшифровувати перехоплені переговори окупантів, повідомляє Медіацентр Україна. Для створення та налаштування такого комплексу потрібно близько 800 тис. грн, але ця сума нічого не значить порівняно з життями наших героїв, які допоможе зберегти ця система.

За словами командира спецвзводу "Сенека" Влада Сорда (позивний "Змій"), ніхто до них на батальйонному рівні не створював власний комплекс радіорозвідки, але така зухвала ідея швидко втілилася в життя завдяки допомозі батька-радіоаматора одного з бійців підрозділу. Щойно з'явилося це саморобне обладнання, військові змогли перехоплювати розмови ворога аналоговими системами зв'язку на великій ділянці фронту і заздалегідь знати, куди агресор збирається вдарити артилерією. Однією з ідей створення подібного комплексу розвідки було бажання бійців замінити електронікою наших розвідників на найнебезпечніших ділянках фронту, щоб зберегти життя українських солдатів.

Командир спецвзводу "Сенека" Влад Сорд (позивний "Змій") Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр/Facebook

Так само цей саморобний розвідкомплекс допомагав завдавати ударів у відповідь по армії РФ, адже виявляв їхнє точне місцезнаходження. У результаті, за словами Влада Сорда, вдалося знищити чимало окупантів і врятувати багато життів солдатів ЗСУ.

"На Донбасі ми слухали весь сектор від Соледара до Кліщіївки. Змогли перехоплювати зашифрований цифровий сигнал. Від початку розшифровка займала 2 тижні, зараз пів години. Згодом ми зробили єдину систему, що дає змогу не просто пеленгувати, а переносити в онлайн-режим на спеціальну мапу, де відстежуємо ворога. Бачимо, куди рухаються ворожі ДРГ, куди летять "Орлани". Завдяки цій системі ми тепер можемо знати про наміри ворога", — зазначив Сорд.

Як пояснив Сорд, згодом комплекс змогли масштабувати до бригадного рівня та вдосконалити. А в майбутньому, за словами ще одного розробника системи Олексія "Еванса", комплекс радіорозвідки можна буде використовувати з усіма популярними дронами: від дешевих комерційних Mavic до військових "Скіфів", "Валькірій", "Фурій" і будь-яких інших.

Раніше ми писали, що в Україні тестують антидронову систему РЕБ для танків. За три тижні випробувань FPV-дрони росіян не змогли пошкодити жоден український танк.