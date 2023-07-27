Продали секретные технологии РФ и Китаю: во Франции судят руководство компании Ommic

По версии следствия, гендиректор передал другим странам процессы, документы или файлы, которые могут нанести ущерб интересам Франции.

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Во Франции было предъявлено обвинение четырем лицам, включая двух французов и двух китайцев, связанных с полупроводниковой компанией Ommic, по подозрению в передаче промышленных секретов в Россию и Китай. Об этом сообщает газета Le Parisen 27 июля.

Согласно сообщению французских журналистов, обвинения против двух руководителей высокотехнологичной компании были представлены еще 24 марта, но информация о них подтвердилась только 27 июля на суде.

Кроме того, сообщается, что девятерых представителей руководства компании задержали по подозрению в передаче секретных разработок.

Оmmic — французская компания-лидер в области полупроводников для телекоммуникационной и космической отрасли, постепенно переходит под контроль 63-летнего китайского бизнесмена Руоадана З., который стал президентом компании в 2018 году после приобретения 94% акций через инвестиционный фонд, созданный во Франции.

Марка Р., генерального директора Ommic, и китайского руководителя компании обвиняют в передаче иностранным государствам процессов, документов или файлов, которые могут причинить ущерб фундаментальным интересам страны. За такое преступление предусмотрено наказание в виде до 15 лет лишения свободы и штраф в размере 225 тысяч евро.

По версии следствия, Марк Р. организовал несколько обходных схем для сознательной передачи мощных чипов и информации о секретных технологиях в Китай и Россию, включая контроль над нитридом галлия, материалом, способным значительно повысить мощность полупроводников.

Также была установлена сложная схема передачи запрещенного оборудования в Москву и обхода торгового эмбарго, наложенного на страну после аннексии Крыма, с помощью пути через Китай. Марк Р., который изначально находился под стражей, был освобожден под судебным надзором Парижским апелляционным судом, сообщил источник в судебной системе.

Напомним, в марте сообщалось, что в Китае задержали гражданина Японии по подозрению в шпионаже. Мужчина в возрасте 50-60 лет проработал в стране два десятилетия.

Напомним также, в начале февраля Пентагон и ВВС США обнаружили неизвестный воздушный шар, пролетавший выше зоны полетов гражданских судов. Военные предположили что это разведывательный аппарат, который может принадлежать Китаю.