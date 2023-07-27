Продали секретные технологии РФ и Китаю: во Франции судят руководство компании Ommic
По версии следствия, гендиректор передал другим странам процессы, документы или файлы, которые могут нанести ущерб интересам Франции.
Во Франции было предъявлено обвинение четырем лицам, включая двух французов и двух китайцев, связанных с полупроводниковой компанией Ommic, по подозрению в передаче промышленных секретов в Россию и Китай. Об этом сообщает газета Le Parisen 27 июля.
Согласно сообщению французских журналистов, обвинения против двух руководителей высокотехнологичной компании были представлены еще 24 марта, но информация о них подтвердилась только 27 июля на суде.
Кроме того, сообщается, что девятерых представителей руководства компании задержали по подозрению в передаче секретных разработок.
Оmmic — французская компания-лидер в области полупроводников для телекоммуникационной и космической отрасли, постепенно переходит под контроль 63-летнего китайского бизнесмена Руоадана З., который стал президентом компании в 2018 году после приобретения 94% акций через инвестиционный фонд, созданный во Франции.
Марка Р., генерального директора Ommic, и китайского руководителя компании обвиняют в передаче иностранным государствам процессов, документов или файлов, которые могут причинить ущерб фундаментальным интересам страны. За такое преступление предусмотрено наказание в виде до 15 лет лишения свободы и штраф в размере 225 тысяч евро.
По версии следствия, Марк Р. организовал несколько обходных схем для сознательной передачи мощных чипов и информации о секретных технологиях в Китай и Россию, включая контроль над нитридом галлия, материалом, способным значительно повысить мощность полупроводников.
Также была установлена сложная схема передачи запрещенного оборудования в Москву и обхода торгового эмбарго, наложенного на страну после аннексии Крыма, с помощью пути через Китай. Марк Р., который изначально находился под стражей, был освобожден под судебным надзором Парижским апелляционным судом, сообщил источник в судебной системе.
Напомним, в марте сообщалось, что в Китае задержали гражданина Японии по подозрению в шпионаже. Мужчина в возрасте 50-60 лет проработал в стране два десятилетия.
Напомним также, в начале февраля Пентагон и ВВС США обнаружили неизвестный воздушный шар, пролетавший выше зоны полетов гражданских судов. Военные предположили что это разведывательный аппарат, который может принадлежать Китаю.