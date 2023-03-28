В Китае задержали гражданина Японии по подозрению в шпионаже, — DW

По словам представителя МИД КНР Мао Нин, подобные случаи "происходили неоднократно". При этом СМИ утверждают – мужчина в возрасте 50-60 лет проработал в стране два десятилетия.

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В понедельник, 27 марта стало известно о том, что в Китае был задержан гражданин Японии по подозрению в шпионаже. Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Власти Китая в этом месяце приняли уголовные принудительные меры в отношении гражданина Японии в соответствии с законом. Он подозревается в шпионской деятельности, в нарушении уголовного законодательства и антишпионского законодательства Китайской Народной Республики", — заявил официальный представитель министерства иностранных дел Китая Мао Нин.

Также Пекин заявляет, что "подобные задержания по подозрению в шпионаже уже неоднократно происходили среди граждан Японии, находившихся в Китае в последние годы".

Местные СМИ описали задержанного мужчину, как ветерана-эмигранта в Китае в возрасте от 50 до 60 лет, проработавшего в стране два десятилетия.

Реакция Японии

Известно, что посольство Японии в Пекине обратилось в МИД Китая с просьбой разрешить побеседовать с ним. Также дипломаты собирают информацию о причинах его ареста.

Издание сообщает, что японская фармацевтическая компания Astellas Pharma Inc. подтвердила, что задержанный мужчина является сотрудником их фирмы, однако отказалась раскрывать его должность и личные данные. Представители компании запрашивают информацию у Министерства иностранных дел Японии, чтобы принять соответствующие меры.

Представитель правительства Японии Хирокадзу Мацуно заявил журналистам, что "с тех пор, как мы узнали об этом деле, японское правительство настоятельно призывает к немедленному освобождению этого японского гражданина".

Мацуно также отказался раскрыть личность мужчины, его предполагаемое преступление или время ареста.

Напомним, в начале февраля Пентагон и ВВС США обнаружили неизвестный воздушный шар, пролетавший выше зоны полетов гражданских судов. Военные предположили что это разведывательный аппарат, который может принадлежать Китаю.

17 февраля The Washington Post опубликовал материал в котором сообщил об успешной совместной операции, в которой участвовали спецслужбы США и ЕС, в результате которой военным удалось разрушить масштабные российские шпионские сети.