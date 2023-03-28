У Китаї затримали громадянина Японії за підозрою у шпигунстві, — DW

За словами представника МЗС КНР Мао Ніна, подібні випадки "відбувалися неодноразово". При цьому ЗМІ стверджують – чоловік віком 50-60 років пропрацював у країні два десятиліття.

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У понеділок, 27 березня, стало відомо про те, що в Китаї був затриманий громадянин Японії за підозрою в шпигунстві. Про це повідомляє Deutsche Welle.

"Влада Китаю цього місяця вжила кримінальних примусових заходів щодо громадянина Японії відповідно до закону. Він підозрюється в шпигунській діяльності, у порушенні кримінального законодавства та антишпигунського законодавства Китайської Народної Республіки", — заявив офіційний представник міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін.

Також Пекін заявляє, що "подібні затримання за підозрою у шпигунстві вже неодноразово відбувалися серед громадян Японії, які перебували в Китаї на протязі останніх років".

Місцеві ЗМІ описали затриманого чоловіка, як ветерана-емігранта в Китаї віком від 50 до 60 років, який пропрацював у країні два десятиліття.

Реакція Японії

Відомо, що посольство Японії у Пекіні звернулося до МЗС Китаю з проханням дозволити поговорити з ним. Також дипломати збирають інформацію про причини його арешту.

Видання повідомляє, що японська фармацевтична компанія Astellas Pharma Inc. підтвердила, що затриманий чоловік є співробітником їхньої фірми, проте відмовилася розкривати його посаду та особисті дані. Представники компанії запитують інформацію у Міністерства закордонних справ Японії, щоб вжити відповідних заходів.

Представник уряду Японії Хірокадзу Мацуно заявив журналістам, що "відколи ми дізналися про цю справу, японський уряд закликає до негайного звільнення цього японського громадянина".

Мацуно також відмовився розкрити особу чоловіка, його передбачуваний злочин та час арешту.

Нагадаємо, на початку лютого Пентагон і ВПС США виявили невідому повітряну кулю, що пролітала вище зони польотів цивільних суден. Військові припустили, що це розвідувальний апарат, який може належати Китаю.

17 лютого The Washington Post опублікував матеріал, в якому повідомив про успішну спільну операцію, в якій брали участь спецслужби США та ЄС, внаслідок якої військовим вдалося зруйнувати масштабні російські шпигунські мережі.