Продали секретні технології РФ і Китаю: у Франції судять керівництво компанії Ommic

За версією слідства, гендиректор передав іншим країнам процеси, документи або файли, які можуть завдати шкоди інтересам Франції.

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У Франції було висунуто обвинувачення чотирьом особам, зокрема двом французам і двом китайцям, пов'язаним із напівпровідниковою компанією Ommic, за підозрою в передаванні промислових секретів до Росії та Китаю. Про це повідомляє газета Le Parisen 27 липня.

Згідно з повідомленням французьких журналістів, обвинувачення проти двох керівників високотехнологічної компанії було представлено ще 24 березня, але інформація про них підтвердилася тільки 27 липня на суді.

Крім того, повідомляється, що дев'ятьох представників керівництва компанії затримали за підозрою в передачі секретних розробок.

Оmmic — французька компанія-лідер у галузі напівпровідників для телекомунікаційної та космічної галузі, поступово переходить під контроль 63-річного китайського бізнесмена Руоадана З., який став президентом компанії 2018 року після придбання 94% акцій через інвестиційний фонд, створений у Франції.

Марка Р., генерального директора Ommic, і китайського керівника компанії звинувачують у передачі іноземним державам процесів, документів або файлів, які можуть завдати шкоди фундаментальним інтересам країни. За такий злочин передбачено покарання у вигляді до 15 років позбавлення волі та штраф у розмірі 225 тисяч євро.

За версією слідства, Марк Р. організував кілька обхідних схем для свідомого передання потужних чипів та інформації про секретні технології до Китаю і Росії, включно з контролем над нітридом галію, матеріалом, здатним значно підвищити потужність напівпровідників.

Також було встановлено складну схему передачі забороненого обладнання до Москви та обходу торгового ембарго, накладеного на країну після анексії Криму, за допомогою шляху через Китай. Марк Р., який спочатку перебував під вартою, був звільнений під судовим наглядом Паризьким апеляційним судом, повідомило джерело в судовій системі.

Нагадаємо, у березні повідомлялося, що в Китаї затримали громадянина Японії за підозрою в шпигунстві. Чоловік віком 50-60 років пропрацював у країні два десятиліття.

Нагадаємо також, на початку лютого Пентагон і ВПС США виявили невідому повітряну кулю, що пролітала вище зони польотів цивільних суден. Військові припустили, що це розвідувальний апарат, який може належати Китаю.