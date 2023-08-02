Не оставляет БПЛА шансов: украинские военные показали антидроновую систему в бою (видео)

Устройство позволяет солдатам приземлять беспилотники на открытой местности и изнутри помещений.

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Украинские военные показали, как используют на линии фронта антидроновую систему, которую им передали из Днепра. Соответсвующее видео опубликовал на своей странице в Facebook мэр города Борис Филатов.

"Ребята с фронта прислали видео, где показали работу антидроновой системы, которую недавно им доставил. Так что смотрите. Здесь и добытые трофеи, и немножко юмора", — написал глава Днепра.

Чиновник также добавил, что антидроновая система, которую отправили бойцам на передовую, — отечественного производства, с хорошим радиусом блокировки и выносливая к погодным условиям.

На опубликованных видеокадрах украинский военный на примере своего дрона показал, как работает устройство-"глушилка". Боец запустил в небо квадрокоптер, а затем поднял над головой антидрон, который имеет форму щита. Беспилотник начал реагировать на технику и снижаться. Чем ниже к земле боец ВСУ направлял "щит", тем активнее снижался БПЛА.

Кроме того в ролике есть нарезка с видеокадрами, где бойцы используют технику в боевых условиях. На них видно, что антидрон одинаково эффективно действует и в здании, и на открытом пространстве.

Напомним, в конце июля стало известно о том, что в Украине тестируют антидроновую систему РЭБ для танков. По словам разработчиков, устройство успешно защитило танк Т-72 от российских FPV-дронов во время выполнения многочисленных боевых заданий.

А начале июля команда "Антидрон Україна" представила систему C-Vog FPVKiller против российских FPV-дронов. Портативное устройство активируется нажатием одной кнопки и создает помехи для работы БПЛА-камикадзе. Оно оснащено аккумулятором, заряда которого хватает примерно на 1 час, но непрерывно прибор может работать только 3-4 минуты, поскольку перегревается.