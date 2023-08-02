Не залишає БПЛА шансів: українські військові показали антидронову систему в бою (відео)

Пристрій дає змогу солдатам приземляти безпілотники на відкритій місцевості та зсередини приміщень.

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Українські військові показали, як використовують на лінії фронту антидронову систему, яку їм передали з Дніпра. Відповідне відео опублікував на своїй сторінці у Facebook мер міста Борис Філатов.

"Хлопці з фронту надіслали відео, де показали роботу антидронової системи, яку нещодавно їм доставив. Тож дивіться. Тут і здобуті трофеї, і трошки гумору", — написав очільник Дніпра.

Чиновник також додав, що антидронова система, яку відправили бійцям на передову, — вітчизняного виробництва, з хорошим радіусом блокування і витривала до погодних умов.

На опублікованих відеокадрах український військовий на прикладі свого дрона показав, як працює пристрій-"глушилка". Боєць запустив у небо квадрокоптер, а потім підняв над головою антидрон, який має форму щита. Безпілотник почав реагувати на техніку і знижуватися. Чим нижче до землі боєць ЗСУ направляв "щит", тим активніше знижувався БПЛА.

Крім того, у ролику є нарізка з відеокадрами, де бійці використовують техніку в бойових умовах. На них видно, що антидрон однаково ефективно діє і в будівлі, і на відкритому просторі.

Нагадаємо, наприкінці липня стало відомо про те, що в Україні тестують антидронову систему РЕБ для танків. За словами розробників, пристрій успішно захистив танк Т-72 від російських FPV-дронів під час виконання численних бойових завдань.

А на початку липня команда "Антидрон Україна" представила систему C-Vog FPVKiller проти російських FPV-дронів. Портативний пристрій активується натисканням однієї кнопки і створює перешкоди для роботи БПЛА-камікадзе. Він оснащений акумулятором, заряду якого вистачає приблизно на 1 годину, але безперервно прилад може працювати тільки 3-4 хвилини, оскільки перегрівається.