Украинцы создали прибор, ускоряющий ремонт электросетей: как он поможет избежать блэкаутов

Команда изобретателей из Кропивницкого хочет облегчить работу сотрудникам Облэнерго во время очередных блэкаутов. Их сканер стоит $1000, и разработчики хотят продавать устройство в Украине и Европе.

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На недавно прошедшем конкурсе изобретателей Hardware Engineering Hackathon от YEP, победителем стала команда из Кропивницкого Faults Detection, которая представила детектор повреждений в энергосетях, сообщает Dev.ua. Лидер команды Александр Шепель считает, что через три года его компания станет "единорогом" – производителем уникального продукта.

Идея создать подобный сенсор пришла к Александру во время его работы в "Облэнерго", когда часто приходилось наблюдать, с какими сложностями сталкиваются его коллеги при поиске повреждений в энергосетях. Инженер загорелся идеей оптимизировать и значительно упростить этот процесс, чтобы и ремонтникам было легче, и в квартирах людей быстрее появлялся бы свет.

Устройство Faults Detection для обнаружения обрыва электросетей Фото: dev.ua

Команда Александра в качестве основы для своего устройства использовала гармонический анализ с распределением сигнала в ряд Фурье и быстрое преобразование Хартли. Проще говоря, метод похож на игру на гитаре: каждая струна при нажатии (при коротком замыкании) начинает звучать по-другому (обрыв, повреждение).

"Устройство имеет аналоговый вход, оно как раз снимает значение, записывает значение напряжения в начале линии, и это значение является нашим звуком", — объясняет Александр.

Детектор отображает полученные данные в результате преобразования Хартли, а после этого, с помощью запатентованного командой алгоритма, можно перевести это значение "звучания" в конкретное расстояние. Так гораздо проще и быстрее искать повреждения энергосети.

Если получится, то этот сканер будут выпускать в Украине Фото: dev.ua

Александ Шепель, который закончил курс Стэндфордского университета CS106, утверждает, что на создание своего детектора у команды ушло немало сил и средств, а сам прототип устройства обошелся в $300. Однако серийная модель может стоить и $1000.

Команда Faults Detection хотела бы найти инвесторов для полного цикла производства своего сканера в Украине, но сделать это сложно – компоненты для устройства у нас не производят, их придется заказывать в Китае. Для организации производства понадобится сначала печатать платы. Кроме того, нужно производить корпуса и добавить этап программирования.

В будущем команда Александра планирует продавать свои детекторы не только местным "Облэнерго", но и за пределы Украины. По оценкам команды, в Украине рынок готов к количеству 4000–10 000 устройств. За ее пределами потенциально доступны также рынки Финляндии, Эстонии, Литвы, Латвии, Грузии и Казахстана.

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