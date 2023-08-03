Українці створили прилад, що прискорює ремонт електромереж: як він допоможе уникнути блекаутів

Команда винахідників із Кропивницького хоче полегшити роботу співробітникам Обленерго під час чергових блекаутів. Їхній сканер коштує $1000, і розробники хочуть продавати пристрій в Україні та Європі.

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На нещодавньому конкурсі винахідників Hardware Engineering Hackathon від YEP переможцем стала команда з Кропивницького Faults Detection, яка представила детектор пошкоджень в енергомережах, повідомляє Dev.ua. Лідер команди Олександр Шепель вважає, що через три роки його компанія стане "єдинорогом" — виробником унікального продукту.

Ідея створити подібний сенсор прийшла до Олександра під час його роботи в "Обленерго", коли часто доводилося спостерігати, з якими складнощами стикаються його колеги під час пошуку пошкоджень в енергомережах. Інженер загорівся ідеєю оптимізувати та значно спростити цей процес, щоб і ремонтникам було легше, і у квартирах людей швидше з'являлося б світло.

Команда Александра як основу для свого пристрою використовувала гармонійний аналіз з розподілом сигналу в ряд Фур'є і швидке перетворення Хартлі. Простіше кажучи, метод схожий на гру на гітарі: кожна струна під час натискання (при короткому замиканні) починає звучати по-іншому (обрив, пошкодження).

"Пристрій має аналоговий вхід, він якраз знімає значення, записує значення напруги на початку лінії, і це значення є нашим звуком", — пояснює Олександр.

Детектор відображає отримані дані в результаті перетворення Хартлі, а після цього, за допомогою запатентованого командою алгоритму, можна перевести це значення "звучання" в конкретну відстань. Так набагато простіше і швидше шукати пошкодження енергомережі.

Якщо вийде, то цей сканер випускатимуть в Україні Фото: dev.ua

Олександр Шепель, який закінчив курс Стенфордського університету CS106, стверджує, що на створення свого детектора у команди пішло чимало сил і коштів, а сам прототип пристрою обійшовся в $300. Однак серійна модель може коштувати та $1000.

Команда Faults Detection хотіла б знайти інвесторів для повного циклу виробництва свого сканера в Україні, але зробити це складно — компоненти для пристрою у нас не виробляють, їх доведеться замовляти в Китаї. Для організації виробництва знадобиться спочатку друкувати плати. Крім того, потрібно виробляти корпуси та додати етап програмування.

У майбутньому команда Олександра планує продавати свої детектори не тільки місцевим "Обленерго", а й за межі України. За оцінками команди, в Україні ринок готовий до кількості 4000-10 000 пристроїв. За її межами потенційно доступні також ринки Фінляндії, Естонії, Литви, Латвії, Грузії та Казахстану.

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